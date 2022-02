Gámez y Azón, las dos novedades del Real Zaragoza en Leganés

Gámez y Azón son las novedades del Real Zaragoza en la noche de este viernes en el partido que abre la jornada 17 de Segunda División, en el estadio de Butarque ante el Leganés. Ambos equipos, con 30 puntos, están asomados a los cuatro puestos de descenso de categoría, por lo que el duelo se presenta de alto voltaje para ambos, sumidos en sendas crisis de resultados y solvencia de primer grado.

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador zaragocista, cuenta con las bajas de Zapater, por lesión en una rodilla, del nuevo fichaje Sabin Merino, al que se le incluyó recientemente una inusual y sorprendente cláusula 'del miedo' por parte leganense, que el director deportivo zaragocista, Miguel Torrecilla, aceptó, por la que no puede ser alineado ante el que ha sido su último equipo, pese a haber venido al Zaragoza en propiedad y no cedido; y también, de última hora, de Álvaro Giménez, incluido en la convocatoria con normalidad y que no aparece ni entre los suplentes sorprendentemente a última hora. El club anunció una hora antes del duelo en Madrid que el ariete sufre "molestias en el sóleo de la pierna izquierda", derivadas del último entrenamiento en la tarde del jueves que, pese a hace una prueba final, no ha superado.

De este modo, la alineación aragonesa será la compuesta por Cristian Álvarez; Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Petrovic, Francho, Eugeni; Sainz, Narváez; y Azón. Los suplentes serán Ratón, Nieto, Lasure, Lluís López, Ángel Löpez, Grau, Bermejo, Vada, Puche y Nano.

Por parte del cuadro madrileño, su técnico, el fraco-tunecino Mehdi Nafti, alineará a Riesgo; Nyom, Omeruo, Javi Hernández, Quintillá; Pardo, Recio; Randjelovic, Cissé, Arnáiz; y Bautista. Los suplentes albiazules serán Dani Jiménez, Palencia, Bustinza, Sergio González, Rober Ibáñez, Shibasaki, Giraudón, Bárcenas, Naim, Juan Muñoz y Yacine Qasmi.

Arbitrará el castellano-manchego Arcediano Monescillo, apoyado en el videoarbitraje (VAR) por el riojano Ocón Arraiz. La noche es agradable al sur de Madrid, con 13 grados al inicio del partido (las 21.00) tras un día de sol. El césped del estadio de Butarque presenta un buen aspecto.