Jim: "Esa expulsión no se puede permitir en el fútbol profesional"

Entre un equipo infectado y otro sin sangre, ganó el infectado. Con los pocos sanos que tenía, pero con raza, edificó una victoria de mérito el Mirandés ante un Real Zaragoza que se desplomó, comenzando por sus pilares básicos, Cristian y Vada. Perder siempre duele. Perder así, mucho más. Juan Ignacio Martínez lo intentó explicar en la sala de prensa de Anduva. “No podemos encajar gol de esa manera y luego esa expulsión no se puede permitir en el fútbol profesional. No se trata de pedir perdón después. Hay que tener la suficiente capacidad para no cometer esos errores que hacen daño al equipo. Evidentemente, eso ha cambiado el partido a favor del Mirandés”, reconoció Jim.

Cambió el esquema Jim, pasando a jugar con tres centrales. El cambio fue a peor, y lo que es #peor aún, el técnico no reaccionó con el marcador en contra. “Veníamos de dos partidos con goles que nos corrían al espacio. Queríamos tener otra alternativa. La entrenamos durante la semana y el equipo lo entendió bien, con la posesión, con las incorporaciones al ataque; pero al final encajamos un gol. Por jugar con tres centrales, no eres más defensivo. Buscábamos tener mucho equilibrio. Lo que no es normal es que no hemos sabido explotar la debilidad del Mirandés, que es encajar goles, en un partido que podíamos haber hecho muy largo”, explicó.

Con el revés de ayer, el Zaragoza acumula tres derrotas consecutivas. “Cuando pierdes, más allá de la estadística, te ocupas de lo que sucede. Pido disculpas a la afición a las mil personas que han venido a Miranda, con el esfuerzo que eso supone, porque no hemos sabido transmitirles esa energía que queremos. Ellos no se rinden nunca y eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde mañana. Ahora tenemos análisis y partido de Copa. El Zaragoza no puede estar lamentándose, tenemos que estar activos para sacar conclusiones a nivel deportivo y disciplinario, y mejorar. No podemos cometer los errores que cometemos porque esto es fútbol profesional. Ganar con once es muy difícil; con diez, prácticamente imposible. Eso no son comportamientos de fútbol profesional”, concluyó Jim.