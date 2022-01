El uno a uno del Real Zaragoza en su derrota por 2-0 ante el Mirandés

CRISTIAN ÁLVAREZ 0

No gobernó el área pequeña, la suya, en varios balones aéreos, entre ellos los dos goles. Superado, su trabajo no rentó.

GÁMEZ 0

Ayer que tenía todo el carril para él al estar cubierto por un central más no se le vio nada de nada. Fallón con el balón. Sustituido.

FRANCÉS 0

Retratado por Riquelme en un par de incursiones (entre ellas la del 1-0), fue uno más en el desastre general. Apagado.

LLUÍS LÓPEZ 0

Tiró a la basura su titularidad como triple central y eje. Por alto, un horror, en el 2-0 y el segundo larguero. No transmite seguridad.

JAIR 0

Estuvo desde el principio demasiado flotante en esa acumulación de centrales. En el 1-0 no siguió la marca. Sin tensión. Mal.

CLEMENTE 0

Alineado como lateral zurdo carrilero, empezó activo pero sin tino con el balón y con un error en un remate franco. Se le vio raro, incómodo.

EGUARAS 0

Volvía a casa y recuperó su puesto en el once inicial. No estuvo ágil de mente, erro demasiado y cosas fáciles. Suplido pronto.

FRANCHO 0

Su rasmia habitual se desvió hacia el alboroto. Estuvo más por el suelo que de pie, se jugó la expulsión y disparó a puerta fatal.

VADA 0

Imperdonable su roja por agresión, indigna de un profesional. Dejó tirado al equipo más de medio partido. Antes, sin precisión, mal.

NARVÁEZ 0

Fue de más a menos en presencia, sin tener nunca un solo brillo. Empezó mucho y no acabó nada. Se le aprecia ofuscado, sin olfato.

ÁLVARO GIMÉNEZ 0

Su partido fue un caos de principio a fin. Ni un remate, ni una combinación, nada. Tuvo fallos en el pase incomprensibles por anómalos

ZAPATER 0

Entró por Eguaras a falta de casi media hora para tomar el timón del equipo. No lo logró nunca. No es lo suyo y ayer no había ayudas.

SAINZ 0

Sustituyó al deslavazado Gámez para tratar de dotar de contenido la banda derecha. No lo consiguió. Acelerado, entró en grescas.

BERMEJO 0

Reemplazó a Clemente para jugar 20 minutos como exterior zurdo. Solo perdió balones en la banda. Entro fuera de frecuencia. Mal

AZÓN 0

Relevó a Narváez en el doble cambio junto a Bermejo. No logró dar sentido al ataque. Torpe, se le vio peleado con el balón. Ahogado.

ADRIÁN GONZÁLEZ S. C.

De nuevo el último cambio, en el 81 por Francho tras encajar el 2-0. Un caldo de cultivo para que cualquiera se estrelle. Sin evaluación.