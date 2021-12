Jim: "Somos el Real Zaragoza y vamos a ir a competir a Almería"

Después de superar con todas de la ley a uno de los mejores conjuntos de la competición, como el Eibar, el Real Zaragoza afronta el reto de carearse ante el líder indiscutible, el Almería. La cita de este sábado en el estadio de los Juegos Mediterráneos llega en el final de la cuenta atrás de la primera vuelta liguera que coincide en el tiempo con la extinción del año 2021. Juan Ignacio Martínez analizó este contexto en su comparecencia anterior al choque celebrada este jueves. “Quedan dos partidos. Estamos hablando de Liga, dejamos aparte la Copa. Vamos a jugar en Liga ante dos rivales de la parte alta (Almería y Tenerife), que están en ascenso o cerca del ascenso. Nosotros mismos también valoramos esta clase de partidos para todo este esfuerzo que ha hecho el Real Zaragoza con la confección de esta plantilla lo demuestre en el terreno de juego”, señaló.

El Almería no ha ganado los dos últimos partidos cuando venía de una racha de siete seguidos, pero sigue siendo un equipo temible. “Tenemos que ir, como hacemos siempre, con la máxima humildad, con el máximo respeto a los rivales. Ojalá salgamos con la misma competitividad que estamos mostrando fuera de casa, manteniendo también el espíritu del equipo. Eso tiene que estar inmaculado para tener éxito”, subrayó.

La privilegiada clasificación del Almería también es fruto de la riqueza de sus hombres de ataque. La concentración defensiva se antoja esencial. “De hecho, su volumen de goles entre dos o tres jugadores es muy alto. Cuando estás en la parte alta de la clasificación, con tantos goles a favor y tan pocos en contra, con tantos partidos ganados y tan pocos perdidos, es por algo. Ellos cambiaron de dueño hace dos años. Llevan dos ‘play off’ y no han podido conseguir el objetivos. Están con muchísimas ganas de volver a Primera División. Pero somos el Real Zaragoza y vamos a ir a competir a Almería. Intentaremos aprovechar nuestras opciones, que las vamos a tener seguro”, advirtió Jim.

Paradójicamente, al Zaragoza se le dan bien los equipos de la parte alta de la tabla. “Yo soy más de competir. Que el equipo sepa en todo momento lo que tiene que hacer, con un grado de concentración muy alto. El Almería también tendrá sus opciones. Habrá que tener también esa pizca de suerte”, deslizó.

Jim nunca ha repetido once a lo largo del curso. Puede ser que repita once en Almería… “Alguna vez lo hemos repetido por sanción, otras por molestias de jugadores. Lo bueno de todo esto, ha sido el reparto de minutos para que los jugadores se sientan importantes. En el resumen que hacemos el cuerpo técnico, el porcentaje de minutos de los jugadores es muy alto. Es una posibilidad repetir el once. Aquello que funciona, no lo cambies. Siempre se buscan alternativas para hacerle daño al rival, además de obtener el máximo rendimiento de la plantilla”, enfatizó.

Ante el Eibar no pudo jugar Vada. Ahora llega las citas ante sus exequipos, el Almería y el Tenerife. “Tuvo la mala suerte en la previa del partido del otro día. Ahora vienen Almería y Tenerife, que eran dos en los que jugó, y tenía muchas ganas de enfrentarse a ellos. Llega muy justo, no creo que llegue; pero nunca se sabe porque es una persona con un espíritu muy competitivo. Pero lo importante es el bloque. Tenemos un número grande de jugadores y puede jugar cualquiera.

El Zaragoza terminó con tres centrales ante el Eibar. Quizá cambie el sistema… “Es una posibilidad. Cada vez que hemos modificado es para intentar algo. Intento mantener nuestra ADN de inicio, pero ahí está la posibilidad”, concluyó.