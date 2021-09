Nano: "Espero no desquiciarnos con el gol, estamos en camino de hacer grandes cosas"

Nano Mesa ejerció por primera vez en la temporada de portavoz del vestuario del Real Zaragoza. Una voz cualificada, por veteranía, por su rol importante como delantero de nuevo cuño en la plantilla y por ser uno de los señalados en las últimas jornadas por la tremenda falta de puntería ante el gol que está mostrando el equipo de Juan Ignacio Martínez 'Jim' en este inicio de liga. Y el canario fue claro, no eludió el asunto que tantas horas de debate está aglutinando en las últimas fechas entre el zaragocismo, en todos sus rincones.

NOTICIAS RELACIONADAS Cristian Álvarez regresa a Lugo, el lugar que le santificó en la historia zaragocista

"Primero, yo creo que estamos en el camino de hacer grandes cosas. Lo que pasa es que no llegan los resultados, porque estamos teniendo algo de mala suerte. Considero que el equipo está bien y se trata de seguir así, porque las victorias llegarán", comenzó reseñando Nano al respecto.

El tinerfeño admite que no es normal lo que está sucediendo, en especial en los dos últimos partidos ante el Fuenlabrada y la Real Sociedad B. "Esto son rachas. Somos el equipo que más tiramos a puerta de la liga. Espero que no llegemos a estar desquiciados con este tema. Al final, esta racha se acabará y, cuando empiecen a entrar los goles, todo cambiará", apuntó como deseo personal.

Nano indicó que el entrenador, Jim, les transmite máxima confianza pese a la deficiente definición que está manifestando el equipo en este primer mes de competición. "El míster nos dice que tengamos paciencia, que sigamos trabajando y luchando como hasta hoy, que lo estamos haciendo bien. El gol llegará", abundó.

Mesa rechaza que se trate de falta de calidad de cada uno de los componentes de la delantera. "No creo que haya falta de definición en este equipo. Es mala suerte. No es que la gente no sepa definir el gol. Insisto en que esto se mueve por rachas. Y la actual cambiará", remarcó en defensa de sus cualidades y las de sus compañeros de vanguardia.

NOTICIAS RELACIONADAS Lugo y Real Zaragoza, un duelo entre el 18º y el 19º en vísperas de octubre

La plantilla zaragocista sabe que en Lugo, el domingo próximo, ha de dar un volantazo a este inicio liguero en el que las sensaciones, buenas, no están acordes con los resultados y la clasificación, pues el equipo está en posición de descenso (19º, cuarto por la cola). "Está claro que no nos están saliendo las cosas, pero estamos dando todo lo que tenemos y nadie duda de que jugamos bien. Con un poco de suerte, esto cambiará enseguida", anunció Nano en las horas previas al viaje a Galicia.

Nunca había jugado por la banda

Nano Mesa descubrió en su rueda de prensa que la versión que se está viendo de él en el Real Zaragoza, en sus primeros partidos como blanquillo, es absolutamente novedosa en su carrera futbolística. A los 27 años, el chicharrero es la primera vez que está ocupando el puesto de extremo, de interior, volcado a la banda y alejado del rol de delantero centro o doble punta por el centro.

"Es la primera vez que juego en la banda. Lo cierto es que yo voy a jugar donde el entrenador me diga que debo hacerlo, porque ayudar al equipo es lo más importante. Yo voy a intentar siempre hacerlo lo mejor posible y me estoy sintiendo cómodo, pero es una posición en la que nunca he jugado", expuso con claridad.