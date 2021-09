Dos meses y tres días después del inicio de la pretemporada, por fin Juan Ignacio Martínez podrá entrenar a todo el plantel con el que afrontará el ejercicio liguero. El regreso de los internacionales Alejandro Francés, Francho Serrano e Iván Azón de la concentración con la selección española sub-21 propiciará que esta mañana a las 10.00 Jim dirija la primera sesión preparatoria con la plantilla al completo. Jim ya tiene a todos.

Con un espacio salarial limitado, Miguel Torrecilla ha logrado construir un equipo competitivo. En el portal no ha habido novedades: permanece Cristian Álvarez y Álvaro Ratón. En defensa, hasta el momento Jim ha apostado por Fran Gámez en el lateral derecho. Defensa atípico, Fran Gámez, notable futbolista con el balón y vulnerable sin él. También se encuentra en la nómina en esa demarcación Carlos Vigaray, recientemente operado en la rodilla, y el juvenil internacional Ángel López, una de las mayores apuestas de la Ciudad Deportiva en los últimos años. Aún no ha debutado Ángel López, pese a sus extraordinarias condiciones. En esta misma demarcación, el laboratorio zaragocista, la Ciudad Deportiva, cobija otros dos talentos de vanguardia nacional juvenil: Juan Sebastián y Marcos Luna, jugadores que, como Ángel López, convendría que jugaran. Condiciones, desde luego, no les faltan.

Como marcador derecho, el internacional Alejandro Francés constituye uno de los mayores activos del club. Después de la espantada de Peybernes, el club reaccionó con el fichaje de Lluís López, futbolista que ya evidenció su nivel en un club tan exigente como el Espanyol. Como marcador izquierdo, Jair Amador se ha hecho con la titularidad, aunque la capacidad de Enrique Clemente está fuera de cualquier debate. Crucificado por un penalti que cometió en Girona, lleva una década mostrando su calidad tanto en la Ciudad Deportiva como en la inferiores de la Roja. En el lateral izquierdo, Josep Chavarría se ha alquilado un sitio, aunque el canterano Carlos Nieto puede recuperar su lugar en cualquier momento. El lateral izquierdo nunca ha sido un problema.

En el medio, la mejor noticia la constituye la eterna juventud de Alberto Zapater. Fue el mejor ante el Cartagena y el mejor ante el Alcorcón. El cuadro que gestiona Jim acusó su ausencia en las dos primeras fechas de la competición. Es absurdo cuestionar la entidad y el compromiso de este futbolista, auténtico líder en el campo y en el vestuario del Real Zaragoza. Íñigo Eguaras por fin dijo presente en Alcorcón, escoltando a Zapater. El perfil más protagónico con el balón del nuevo Real Zaragoza de Jim puede irle bien a Íñigo Eguaras, jugador intrascendente sin balón. Con balón y sin balón, Petrovic necesita elevar sus prestaciones. Quizá aporte en el juego aéreo. Por el suelo, hasta el momento, muy poco... Algo más activo, Adrián González. James Omonigho Igbekeme apareció al principio, igual que Francho Serrano antes de incorporarse a la selección sub-21. Javi Ros aún no ha aparecido todavía y tiene complicado aparecer.

El último en llegar, Valentín Vada, licuó muy buenas sensaciones en su estreno. Comprometido, decidido, ganador... Se puede perder, pero Vada va a ganar. Por eso ganó el Zaragoza en Alcorcón. Por arriba, pero con menos acierto que Vada, también habita Bermejo, que circula desde la derecha hacia el centro. En sentido contrario, Juanjo Narváez Solarte, que arranca desde la izquierda porque así lo pinta en la pizarra Jim. Borja Sainz y Nano Mesa aportaron dinamismo cuando pisaron el césped en Alcorcón, con el estático Álvaro Giménez como referencia ofensiva. Eso sí, a la hora de percutir de verdad, Iván Azón, el activo deportivo (y económico...) más sustancial del Real Zaragoza actual. Azón regresó en la mañana de ayer de la citación con la sub-21 española. Después de comer y estudiar un par de horas, ya se entrenó por la tarde junto a Francés y Francho. Hoy lo harán a las órdenes de Jim, que por fin podrá trabajar con todos los activos con que afrontará el reto del ascenso.