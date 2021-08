Álvaro Giménez, más dinamita para Jim

Álvaro Giménez ya se entrenó ayer con el Real Zaragoza, hoy será presentado oficialmente y el viernes podría debutar en el Nuevo Zorrilla de Valladolid ante el conjunto pucelano. Delantero placeado en la Segunda División, cuajó su mejor temporada en el curso 18-19, cuando firmó 20 goles en la categoría de plata con el Almería. Después, y este es un dato destacado, participó en los ascensos a la Primera División del Cádiz y del Mallorca. Junto a Azón y a Narváez, ese debe ser el reto en el año futbolístico que acaba de nacer.

Hasta en seis equipos ha jugado Álvaro a sus 30 años de edad, con varias idas y venidas a Valencia, Mallorca y Cádiz desde su Elche natal. También pasó por el Alcorcón y por el Almería, consumando a orillas del Mediterráneo su mejor y más fértil temporada. Las 20 dianas en el club almeriense significan su máximo anotador. Anotó menos pero siempre sumó y sudó mucho con toda la retahíla de camisetas que defendió en la segunda categoría del fútbol español. Educado en el sufrimiento de la Segunda, estamos ante un delantero de referencia, ante un delantero que se ha sabido abrir camino en un hábitat hostil, ante un hombre por el que apostaron profundos conocedores de la competición, como Álvaro Cervera en el Cádiz, y Luis García Plaza en el Mallorca. Ahora, Jim, otro perro viejo de la Segunda, se ha decidido por él.

Pero ¿cómo es Álvaro Giménez? No se deja caer a las bandas, no es un enlace llegador, no es un hombre para asomarse al balcón de área... Entonces, ¿qué es Álvaro Giménez? Es un hombre de área, un delantero específico, un punta que necesita abastecimiento para producir. Lo mismo que le ocurrió a Iván Azón ante el Ibiza el viernes pasado: si no hay balones, no hay delantero. Entendieron muy bien su fútbol Corpas, De la Hoz y Eteki en el Almería. Se asoció bien con Juan Carlos, con Rioja. Álvaro Giménez era el alma de ese Almería bravo. En el Cádiz, Álvaro Cervera apostó más por delanteros de llegar que de estar: Lozano y Álvaro Negredo. En el Mallorca, Luis García Plaza consideró más eficaces a Amath y a Abdón Prats, incluso a Lago Junior.

En esta trayectoria última de Álvaro Giménez, curiosamente ocupó el espacio que dejó Álex Alegría en el Mallorca. Es decir, cuando Álex Alegría llegó a Zaragoza en régimen de alquiler, Álvaro Giménez se incorporó al Mallorca desde el Cádiz. Este dato desvela las características futbolísticas del nuevo fichaje del Real Zaragoza.

Habrá que ver el encaje de Álvaro Giménez en la estructura táctica de Jim. No obstante, con el mercado sin cerrar, con un fichaje más por llegar a la delantera del conjunto aragonés (en estos momentos, las opciones preferentes son Cristo y Hugo Duro), cabe preguntarse qué ocurriría si finalmente Juanjo Narváez fuera traspasado. Ofertas no le faltan. Con dos delanteros de referencia muy válidos para competir en Segunda División, como Iván Azón y Álvaro Giménez, quizá Jim debería modificar incluso el esquema y jugar 1-4-4-2. Iván Azón y Álvaro Giménez tienen mucha dinamita, y la dinamita escasea en la Segunda División. El Real Zaragoza ya la posee. Ahora hay que saberla colocar. La dinamita la inventó Alfred Nobel, también creador de los premios que llevan su apellido. El premio que pueden traer consigo Azón y Álvaro Giménez también sería gordo... Mucho gol, Azón y Álvaro Giménez. Los goles que deben ascender al Real Zaragoza.