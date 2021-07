Eguaras: "Con un par de fichajes, el Real Zaragoza puede optar a algo muy bonito"

El cerebro del Real Zaragoza destila optimismo. Habló Íñigo Eguaras y, apenas una semana de iniciado el curso, proclamó su esperanza en el itinerario que acaba de nacer. Su argumentación se sostiene sobre el andamiaje del equipo que alcanzó puntuación de ‘play off’ de ascenso a Primera División con Jim en el banquillo y el acierto en los fichajes que restan por llegar. “Mantenemos un base, la del año pasado. Eso es muy importante. Yo creo que con un par de fichajes, el equipo puede optar a algo muy bonito. Conocemos al entrenador, su estilo de juego, la idea que tiene. Con lo que tenemos, está claro que no nos va a dar; pero con un par de incorporaciones yo creo que podemos luchar”, sentenció sin ambages Eguaras.

El centrocampista navarro describió el ambiente en que se desarrollan los primeros días de la pretemporada. “Hay mucha ilusión, mucha ambición, muchísima gente joven, con mucho hambre que quiere demostrar que tiene un sitio aquí. El nivel de los entrenamientos está siendo muy alto. Las sensaciones son muy buenas. La gente ha venido enchufada. Estamos muy contentos de cómo ha ido en esta primera semana”, explicó.

Los procesos relacionados con la futura estructura societaria del club no están afectando al trabajo diario del colectivo zaragocista. “Nosotros no sabemos absolutamente nada. Tampoco es un tema que dentro del vestuario se hable. Estamos centrados en la pretemporada, en ponernos en forma lo mejor posible. Lo que pase con el club y lo que venga, bienvenido sea. Somos los que somos. Vamos a estar en la pretemporada con estos jugadores y vamos a demostrar que hay nivel suficiente como empezar con lo que tenemos”, aclaró.

Eguaras no ocultó las necesidades que demanda el Real Zaragoza. “El equipo necesita fichajes. Con lo que tenemos, el año pasado se vio que tuvimos que luchar por el descenso. Se han ido piezas claves, varios cedidos y está claro que necesitamos incorporaciones. Con lo que tenemos ahora, comenzaremos la pretemporada, se verá el nivel que podemos dar y, a partir de ahí, es un tema del club. Esperemos que fichemos lo mejor posible”, dijo.

Además de un análisis global, Eguaras también se exigió para volver a ser factor en el equipo de Jim. “Afronto la temporada con muchísima ilusión. Sé que es una temporada muy importante para mí. El año pasado no estuve a mi nivel. Se vio que sufríamos. En esta temporada venimos con mucha ilusión. Queremos demostrar que el Zaragoza no puede pelear por lo que peleó el año pasado. Tenemos que dar un pasito adelante, ser más ambiciosos. El objetivo del Zaragoza es estar lo más arriba posible para intentar ascender.

Tengo ganas de reivindicarme. Sé lo que puedo dar. El año pasado fue un temporada muy difícil en todos los aspectos y eso no se puede volver a repetir. He venido muy bien, me encuentro muy bien físicamente, las sensaciones son muy buenas y espero que este año sea una temporada bonita”, reitieró hasta la saciedad.

Aunque los fichajes no han llegado todavía, en el colectivo reina la tranquilidad. “No hay nerviosismo en el vestuario (por la falta de fichajes). Sabemos en la situación en que está el club. Esperamos que se solucione todo cuanto antes. Nosotros dentro del vestuario no hablamos de estos temas. Sabemos el trabajo que realizan en el club para que lleguen esas incorporaciones. Esperamos que sean piezas claves que nos aporten y hagan que luchemos por algo bonito”, anheló.

Este fin de semana llegará el primer encuentro, con la visita a Pinilla. “Tenemos ganas de jugar. En la pretemporada se centras en el aspecto físico y las sensaciones de competir esperas que lleguen cuanto antes. El sábado jugamos contra el Teruel y esperamos estar a la altura”, apuntó.

El centrocampista, uno de los capitanes del Real Zaragoza, cerró su comparecencia con un guiño a los chavales que han subido de la cantera. “En la situación en que está el club necesitamos a la gente de la cantera. Los chavales son muy jóvenes, se nota que tienen talento, muchísimas ganas de aprender y de demostrar. La oportunidad que tienen para estar en el primer equipo es única. Tienen hambre”, concluyó.