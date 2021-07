Torrecilla: "Jim está enchufadísimo"

Juan Ignacio Martínez y Miguel Torrecilla llegaron a Zaragoza en diciembre pasado cuando el conjunto aragonés se encontraba en situación desesperada. Salvado el pellejo, que no es poco, seis meses después, hoy arrancará un nuevo curso con el inicio de la pretemporada. No es la situación esperada, pues la plantilla todavía debe completarse y definirse; pero, desde luego, tampoco es la referida situación desesperada.

Las primeras palabras de Torrecilla ante el inicio de la nueva travesía se refirieron al movimiento que sufrirá un plantel que todavía no es definitivo. "Vamos a tener entradas en todas las líneas. También se van a dar salidas. Es rara la línea que no está pendiente de algunas salida o de alguna negociación. El mercado está muy lento, en calma tensa. Hay jugadores para los que se están buscando salidas y hay jugadores que se está pendiente con conversaciones con agentes o clubes. Es importante ver el límite salarial al que vamos a acudir. Estamos a la espera de tener ese dato. Tenemos tres escenarios, con diferentes candidatos para cada escenario. Si el mercado no estuviera como está, con siete y ocho equipos que todavía no hemos contratado, estaría preocupado. El zaragocismo debe estar tranquilo porque no hemos tachado a tantos candidatos. Van a venir jugadores que nos ayudarán a crecer. El zaragocismo se sentirá orgulloso de la plantilla que vamos a hacer", aclaró.

Torrecilla subrayó el poder de atracción que todavía conserva el Real Zaragoza. "Siempre que cojo la agenda y llamo a alguien, notas una tremenda repercusión, sobre todo cuando saltas las fronteras de España. Reconozco que el impacto es tremendo, con un interés más deportivo que económico. La afición, el estadio y la ciudad de Zaragoza tienen mucho peso", enfatizó, antes de referirse a su compañero inseparable de viaje, Juan Ignacio Martínez. "Es la cuarta temporada que trabajo con él (con Jim). Tenemos una relación de confianza, una relación consolidada. Han sido meses muy duros, ha tenido que sacar todo lo mejor de él para el objetivo con el que se le contrató. Él sabe que ahora el objetivo de inicio es diferente. Queremos que sea un Real Zaragoza diferente al Zaragoza en el que él y yo entramos. Lo que más me transmite es la ambición de que hagamos las cosas; que, cuando firmemos, lo hagamos muy seguros de lo que estamos firmando; que trabajemos el tema personal; que no nos centremos solo en el valor futbolístico, sino también en el humano", detalló, para sentenciar después: "Jim está enchufadísimo. Tiene unas ganas locas de poder enganchar a la afición. Jim es un entrenador muy ambicioso. Sabe que el primer objetivo era el año pasado montarte en un tren en marcha. Ahora partimos de la estación cero y lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas para lograr el objetivo común de la afición y del club".

El cese de Iván Martínez en el Deportivo Aragón y la llegada de Emilio Larraz también ocuparon una porción de su comparecencia. "Desde que llegué, transmití a la dirección de la cantera, a los responsables, que quería estar informado de todas las decisiones. Ellos me trasladan la necesidad que ven de un cambio en el cuerpo técnico del Deportivo Aragón, de un cambio de liderazgo. Sabiendo que esa responsabilidad de cumplir objetivos y de formar plantillas parte desde la dirección de la cantera, yo lo he apoyado. A partir de ahí, se han movido en la búsqueda del candidato ideal, y han tenido la suerte de que Emilio Larraz estaba en el mercado y lo han podido convencer de su vuelta a la Ciudad Deportiva. Estamos todos encantados de que Emilio Larraz esté ahora mismo formando parte de nuevo del club", explicó.

De regreso al primer equipo, la primera meta quedó definida. "El objetivo es que el 31 de agosto estemos satisfechos de la plantilla que hemos hecho. Satisfechos en plural: que note a la afición satisfecha, a nuestro cuerpo técnico satisfecho y las personas que han estado alrededor mío ayudándome a tomar la decisión que también lo estén", apuntó. Incluso la palabra soñar apareció en el discurso firme de Torrecilla. "El mensaje que puedo transmitir es de que confío en los profesionales que estamos día a día en la Ciudad Deportiva, en las oficinas de La Romareda. Que, cuando esta incertidumbre pase a ser certidumbre, cada uno en nuestra área vamos a buscar que ellos se sientan satisfechos del trabajo que vamos a hacer. Mi área es el área que tiene más visibilidad, más repercusión. Se va a trabajar con profesionalidad y se va a intentar formar la mejor plantilla posible para el objetivo que ellos están deseando, volver a soñar. Que la vuelta a La Romareda que todo el mundo está deseando, se produzca con ganas de ver a su equipo y sentirse satisfechos con el Zaragoza", concluyó.