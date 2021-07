Torrecilla: “Cuando llamas en nombre del Real Zaragoza, notas el valor del escudo”

En una entrevista preparada, elaborada y difundida en sus canales oficiales por el Real Zaragoza, el director deportivo, Miguel Torrecilla, ha hecho un repaso a la actual situación de la plantilla. El ejecutivo ha ofrecido un análisis sobre la situación el equipo en las distintas líneas. Además, ha ofrecido unas pinceladas del trabajo que se lleva a cabo desde la dirección deportiva y la colaboración con el cuerpo técnico.

Torrecilla aventuró su guión de trabajo de las próximas semanas. “Vamos a tener entradas en casi todas las líneas y también va a depender en algún caso de las salidas que se vayan a dar: es rara la línea que no está pendiente de alguna negociación por algún jugador. Sin embargo, el mercado está muy lento, lo que obliga a tener la calma tensa de que no está yendo a un ritmo muy alto”, señaló. Entre sus prioridades está encontrar acomodo a los descartes. “Hay jugadores a los que se les está buscando salida; otros, pendientes de conversaciones con sus agentes, con otros clubes, para en algún caso ser cedidos o ver si es posible una negociación de traspaso. En ese sentido, no ha habido negociaciones por transferencias, sí por cesión o salidas definitivas”, indicó el director deportivo.

Torrecilla afirmó que aún no conoce los márgenes económicos en los que debe moverse. “Lo más importante a la hora de ir cerrando la plantilla es conocer cuál es el límite salarial. En ese aspecto, estamos a la espera de poder conocer ese dato, pero lo que hacemos es trabajar para tener diferentes candidatos en diferentes escenarios. Trabajamos en tres diferentes: uno muy conservador, otro que refleje los últimos números que se manejaron en el club y uno más optimista, que nos pueda permitir una apertura en el límite salarial. Es importante mantener el interés continuo para que el jugador, sus agentes, su club, estén continuamente informados: hay que seguir alimentando el interés para que todos sepan que sigues ahí”.

En todo caso, aseguró que la intención es que el Zaragoza aspira al objetivo que por historia le corresponde. “Estamos trabajando para que el zaragocismo se sienta orgulloso de la plantilla que vamos a querer formar. Se lo debemos a la afición: por la pandemia tan dura que han sufrido y porque no hemos logrado el objetivo inicial con el que siempre tiene que partir el Zaragoza, que es ponerse entre los candidatos al ascenso y pelear por él hasta el último día”.

Torrecilla apuntó que en los primeros pasos del mercado está encontrando buena predisposición, sobre todo en el extranjero, para negociar. “Cuando llamas para decir que el Real Zaragoza está interesado por un futbolista, notas el valor del escudo del Real Zaragoza; y percibes una enorme repercusión cuando saltas las fronteras de España: ahí el impacto es tremendo. Notas el interés más deportivo que económico. Es cierto que en España, con el reparto de los derechos de televisión centralizado, hay jugadores que pueden anteponer la cuestión económica y cuesta competir. Pero en un porcentaje muy alto, la afición, el estadio, la ciudad… tienen mucho peso”, subrayó.

Como no podía ser de otro modo, Juan Ignacio Martínez va de la mano de Torrecilla. “Lo que más me transmite Juan Ignacio Martínez es la ambición: la ambición de que hagamos las cosas lo mejor que podamos; que cuando firmemos estemos muy seguros; que trabajemos mucho la cuestión personal, que no nos centremos solo en el valor futbolístico sino también en el valor humano del jugador. Él está enchufadísimo, con unas ganas locas de poder enganchar a la afición en el objetivo que se merece”, resaltó.

También dio explicaciones sobre el relevo en el banquillo del filial y atribuyó la responsabilidad a Ramón Lozano. “Desde que llegué, transmití a la dirección de cantera que eran ellos los máximos responsables de la configuración de las plantillas desde el Deportivo Aragón hasta el Alevín. Y yo quería estar informado de todas las decisiones. En ese sentido, me trasladaron la necesidad de un cambio en el cuerpo técnico del Deportivo Aragón y un cambio de liderazgo; y sabiendo que esa responsabilidad de cumplir objetivos y formar plantillas parte de la dirección de cantera, yo lo he apoyado. A partir de ahí, se han movido en la búsqueda del candidato ideal y han tenido la suerte de que Emilio Larraz estuviera en el mercado, lo han convencido de su vuelta a la Ciudad Deportiva y estamos todos encantados de que Emilio Larraz esté ahora mismo formando parte de nuestro club de nuevo”.

Por último, Torrecilla garantizó seriedad en su trabajo: “Vamos a trabajar con profesionalidad para confeccionar la mejor plantilla posible para el objetivo que los aficionados están deseando: volver otra vez a soñar. Y además, que puedan disfrutar de esa vuelta a La Romareda que todos queremos que se produzca con ilusión y con ganas de ver al Real Zaragoza y sentirse satisfechos de él cada vez que van al estadio”.