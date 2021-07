Larraz regresa al Real Zaragoza y dirigirá al Deportivo Aragón

Regresa Emilio Larraz al Deportivo Aragón. Será la tercera etapa en el filial zaragocista del prestigioso entrenador aragonés, que reemplaza como técnico a Iván Martínez. Larraz llega desde el Racing de Ferrol, club al logró ascender a la Segunda B, objetivo que antes consiguió con otros tres clubes, Deportivo Aragón incluido.

Larraz dirigirá a los futbolistas que constituyen el futuro del Real Zaragoza, los compañeros de Francés, Francho y Azón, el alma del equipo del león. Son los mismos talentos que con Iván Martínez conquistaron el título de Liga y Copa de España con el Real Zaragoza juvenil, llegando a competir en la Liga de Campeones de categoría juvenil. También se incorporarán al filial los talentos del conjunto juvenil que en el último curso alcanzó el subcampeonato con Javier Garcés en el banquillo. El futuro del Real Zaragoza está sus manos.

Antes, Emilio Larraz ya entrenó en dos etapas diferentes al entonces denominado Real Zaragoza B. En ambas se produjo una notable promoción de jugadores al primer equipo, además de lograr el ascenso a la Segunda División B, con al salto al primer equipo de hasta ocho jugadores durante el curso 2013-14. Antes, Larraz había pilotado los ascensos a la Segunda B de los clubes La Muela y Sariñena. No obstante, su curso más brillante no tuvo como consecuencia un ascenso, sino la histórica temporada del Ebro en el ejercicio liguero 2017-18, cuando acarició el 'play off' de ascenso a Segunda A con el equipo que confeccionó Ander Garitano.

Ahora regresa a Zaragoza para entrenar al Aragón, para dirigir a los chavales que representan el futuro del Real Zaragoza.