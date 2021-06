Juanjo Narváez apunta a Primera División

Juanjo Narváez, el futbolista más regular del Real Zaragoza la pasada temporada, apunta a continuar con su carrera deportiva en Primera División. El nombre del atacante colombiano está subrayado en rojo en varias secretarías técnicas de la élite española y el Espanyol, el Granada y el Elche ya han preguntado por su situación contractual al club aragonés. Su juventud (26 años) y margen de progresión, además de la destacada temporada que ha completado en el Real Zaragoza, le sitúan como una notable opción de mercado para los equipos de la zona media de Primera División. Además, valoran su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes posiciones del frente de ataque.

El entorno del futbolista no oculta tampoco en los últimos días el deseo del jugador de dar un paso adelante en su trayectoria y saltar a la élite nacional, donde Narváez llegó a debutar con el Betis en la campaña 2017-2018. De hecho, jugó nueve encuentros, varios de ellos como titular ante el Barcelona, el Villarreal o el Valencia. En este sentido, el Real Zaragoza tampoco ve con malos ojos una salida del cafetero a Primera División, en una operación de venta que podría superar los 4 millones de euros, una cifra importante para un futbolista que llegó hace solo un verano a coste cero. En este sentido, el Betis, club al que pertenecía antes de aterrizar en Zaragoza, todavía mantiene derechos de traspaso del colombiano por un 20% de su valor de venta.

Narváez, de 26 años y con contrato hasta junio de 2023, cuenta con un buen cartel en Primera División además de en los citados Espanyol, Granada y Elche después de ser el referente del Real Zaragoza en un año complejo, en el que el equipo peleó hasta las últimas jornadas por sostener la categoría. El delantero concluyó la liga con nueve dianas, como máximo anotador de la plantilla, y con goles que sujetaron al conjunto zaragocista en los momentos más delicados del año. Jugó los 42 partidos, 40 de ellos como titular, siendo indiscutible para Rubén Baraja, Iván Martínez y Juan Ignacio Martínez, los tres inquilinos del banquillo aragonés durante el curso.

Una salida no inmediata

En cualquier caso, la salida de Juanjo Narváez no tomará forma definitiva de inmediato, ya que el mercado se encuentra prácticamente detenido estas semanas por la disputa de la Eurocopa. Los grandes clubes aún no han invertido grandes cantidades este verano y el denominado ‘efecto dominó’, que impulsa posteriormente los traspasos de menor cuantía económica, todavía no se han activado. El entorno del futbolista admite, por esta cuestión, que deberán esperar varias fechas más para que una de las grandes operaciones del verano zaragocista tome cuerpo definitivo.

Para el colombiano parece haber llegado el soñado momento de jugar entre los mejores del fútbol español, una vez transitado un largo periodo de cesiones desde el Betis con muchos claroscuros en su solvencia, tanto al Córdoba, como después al Almería y Las Palmas, periplo que remató la temporada recién concluida en el Real Zaragoza, ya desvinculado del cuadro bético. En La Romareda, el colombiano ha completado su temporada más redonda, alcanzando los nueve goles, su registro más elevado en el fútbol profesional.