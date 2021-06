Francés no entra en la lista de la sub 21 que relevará a la absoluta contra Lituania

La selección española sub 21 que disputó la pasada semana la fase final del Europeo de la categoría y en la que figuraba el zaragocista Alejandro Francés sustituirá a la absoluta en el partido amistoso de preparación para la Eurocopa programado para este martes contra Lituania. No obstante, Alejandro Francés es uno de los tres jugadores de la sub 21 que no han entrado en esta convocatoria improvisada y urgente tras el positivo de Sergio Busquets. De los jugadores que estuvieron en el torneo de hace una semana se quedan fuera Adrià Pedrosa (Espanyol), Alejandro Francés (Zaragoza), Oihan Sancet (Athletic Club) y Fer Niño (Villarreal) y se incorpora Alejandro Pozo (Eibar). En total, 20 futbolistas que, de jugar, alcanzarán rango de internacionales absolutos, una condición que Alejandro Francés hubiera alcanzado de entrar en esta citación y de participar en el encuentro frente a los lituanos. El joven central zaragocista, aunque estuvo en la convocatoria del Europeo, aún no ha debutado con la sub 21, pues no dispuso de minutos en los choques contra Croacia y Portugal.

Los delanteros Bryan Gil y Javi Puado lideran la convocatoria de 20 jugadores que ha tenido que improvisar Luis de la Fuente, para que la selección española sub-21 sustituya a la absoluta en el partido amistoso del martes ante Lituania, tras el intento frustrado de la Federación de cancelarlo por positivo en coronavirus de Sergio Busquets.

La normativa UEFA mantiene el partido amistoso programado para el martes en Leganés, en el estadio Butarque, que debería ser el segundo y último test de España antes de la Eurocopa 2020 y que no podrán jugar los futbolistas de la absoluta, confinados en la Ciudad del Fútbol a la espera de nuevos test.

El positivo de Busquets provoca el aislamiento de los 23 internacionales que permanecen en la concentración de la selección en Las Rozas, tras dar todos negativo, y el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador Luis Enrique Martínez. Durante la tarde del domingo, desde que se le comunicó a Luis de la Fuente que debía convocar a jugadores de la selección sub-21 para disputar el partido ante Lituania, la Federación intentó localizar a jugadores que acaban de ser eliminados del Europeo de su categoría y ya disfrutaban de sus vacaciones.

La lista de 20 convocados la integran:

Porteros: Josep Martínez (Leipzig), Álvaro Fernández (Huesca) y Iñaki Peña (Barcelona)

Defensas: Óscar Gil (Espanyol), Óscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Betis), Jorge Cuenca (Almería), Hugo Guillamón (Valencia) y Alejandro Pozo (Eibar).

Centrocampistas: Marc Cucurella (Getafe), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (AS Roma), Fran Beltrán (Celta de Vigo), Manu García (Sporting) y Antonio Blanco (Real Madrid).

Delanteros: Brahim Díaz (AC Milan), Abel Ruiz (Sporting de Braga), Bryan Gil (Eibar), Javi Puado (Espanyol) y Yeremy Pino (Villarreal).