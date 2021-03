Jim: "El Real Zaragoza nunca bajó los brazos"

"Cuando no puedes ganar, al menos es bueno no perder", advirtió ayer el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, nada más finalizar el partido ante el Logroñés. El técnico, en este sentido, admitió que "queda mucho sufrimiento aún" en el camino hacia la permanencia; pero insistió en la importancia de "seguir sumando "siempre que sea posible, además "fuera de casa".

Asimismo, el entrenador zaragocista subrayó la actitud y la fortaleza mental de sus jugadores, que supieron "sobreponerse" a una situación adversa para acabar persiguiendo el triunfo "hasta el último momento"del duelo. "El penalti ha sido fortuito. Ellos se han adelantado en el marcador con esa acción, pero nosotros no nos hemos venido abajo. Me quedo con la reacción del equipo", confesó Jim, quien también recordó que el gol de la igualada llegó "en una bonita jugada colectiva" de los aragoneses.

"Cuando te pones 1-0 perdiendo, en la situación en la que te encuentras y, además, ante un rival también muy necesitado, no es fácil reaccionar. Sin embargo, el equipo nunca bajó los brazos y acabó sumando un punto que puede ser importante para el futuro", añadió el entrenador del Real Zaragoza, cuyo equipo se alinea actualmente en la decimosexta posición, a falta de 11 jornadas para el término del campeonato regular.

Eso sí, Jim indicó que "todos los cambios introducidos"en Las Gaunas fueron con el propósito de "buscar en todo momento la portería rival", y que el cuadro aragonés no conquistó la victoria por su desatino en los metros finales. "Tuvimos pocas ocasiones, pero claras. Y de haber marcado en alguna de ellas, nos hubiéramos llevado los tres puntos", se lamentó el técnico del conjunto zaragozano, que recordó que Miño, "el portero del Logroñés", había estado "muy acertado" en sus intervenciones, evitando el triunfo de los aragoneses.

Jim también se refirió a Alberto Zapater, indiscutible guía espiritual de los zaragocistas. "Me alegra muchísimo que haya cogido este protagonismo, porque es un jugador que siempre suma. Incluso cuando no juega, siempre está ayudando a los compañeros y dando ese plus que necesita el equipo", señaló el preparador del Real Zaragoza.

El técnico, además, dijo que el cambio realizado en el descanso –Tejero entró al campo por Vigaray– "fue para buscar mayor profundidad" en el juego y, también, "para refrescar al equipo" en la segunda mitad, pero "sin ninguna intención de señalar" a ninguno de los jugadores. Por último, respecto a la suplencia de Francés en detrimento de Peybernes, Jim explicó que el canterano "está jugando a un gran nivel", pero que el galo "también está rindiendo" en los minutos que ha disputado con el cuadro aragonés. "Quedan muchos partidos para que esto termine y necesitaremos del concurso de todos los futbolistas", advirtió el entrenador del Real Zaragoza.