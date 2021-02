El Real Zaragoza regresa al futuro

Del 8 de marzo al 7 de febrero. Un año menos un día. Parece una condena... No solo lo parece, lo es. El Real Zaragoza disputó su último partido en Liga con público en La Rosaleda de Málaga, la última cita antes del parón pandémico, la misma pradera que visitará pasado mañana. La diferencia sobre la última comparecencia es ostensible. Ha pasado de las inmediaciones de Primera a los aledaños de la Segunda B. El conjunto aragonés salió de Málaga con tres puntos en las alforjas y, como segundo clasificado de la Segunda División, disparado rumbo a Primera. El domingo saltará a La Rosaleda como decimoctavo inquilino de la clasificación, escapando como puede de un descenso que hasta hace bien poco constituía una cruda realidad. Todo eso hemos cambiado. Todo eso le supone al Real Zaragoza jugar sin la energía que emana de su afición.

El percal resulta tan diferente como que el capitán del Málaga en marzo pasado, Adrián González, pertenece ahora al Real Zaragoza. El caso es que, con la victoria rubricada por Luis Suárez (0-1), el conjunto aragonés regresó en el AVE del día 9 de marzo en posición de ascenso directo a Primera, con 55 puntos. Y además de puntos, otros registros extraordinarios del conjunto que gestionaba Víctor Fernández: entonces era el segundo máximo goleador (45 goles, solo superado por el Almería con 51) y el segundo menos goleado (30, solo superado por el Cádiz con 29). Todo se desvaneció después, tras el maldito paréntesis covidiano. Solo fue capaz de ganar uno de los seis encuentros que jugó como local, dejando pasar un ascenso más accesible y asequible que nunca. En el verano se marcharon sus cuatro mejores jugadores: El Yamiq, Raúl Guti, Puado y Luis Suárez. También se fue Víctor Fernández. Llegó Rubén Baraja. Y luego, Iván Martínez. Y hace unas semanas, Juan Ignacio Martínez. Cuatro jugadores menos, tres entrenadores más... La diabólica ecuación se refleja en la clasificación. Aunque el factor esencial no figure en la misma: el zaragocismo, el público, la afición más numerosa y entendida de la Segunda (y buena parte de la Primera), los zaragocistas condenados a ver por televisión al equipo de su alma, la hinchada que desde hace once meses no puede empujar al Zaragoza desde la grada.

La despedida con público fue bien guapa. La narra Yolanda San Agustín, presidenta de la Peña Zaragocista de Valdespartera. "Estuve en Málaga y sus alrededores, porque, cuando los viajes eran lejos, mi marido se cogía varios días de fiesta y nos íbamos por los alrededores. Nos llevamos muy bien todos los peñistas. Incluso quedamos a cenar el día de antes. Había un ambiente muy majo siguiendo al Real Zaragoza", contextualizó Yolanda.

Antes de que Luis Suárez firmara el triunfo, los zaragocistas ya se habían hecho notar en Málaga. Peña a peña, Aragón entero en La Rosaleda. "Estuvimos con Amparo, presidenta de la peña Komando Baturro de Caspe; Juan Antonio, presidente de la de Valderrobres; Roberto, de la de Morata de Jalón; Óscar y Rubén, de la de Brea; Carlos Asín, de Los Alifantes; Luis Miguel Sánchez y varios peñistas de Maños Sur, de Jerez, que se acercaron hasta Málaga; Pedro Catalán, de Zaragocistas.com... Y muchos más. No querría dejarme a nadie, todos queremos mucho al Real Zaragoza... También estaba la de Calatorao, la José Luis Violeta de Valencia, la Fuendejalón-Alberto Belsué, la de La Almozara, la Copeta, Nobleza y Valor, Parque Goya, la Quinta, Utebo, Orgullo Maño de Pinseque... Fue una verdadera pasada. Muchísima gente de Zaragoza y de Aragón en Málaga, alrededor de 600 zaragocistas. Fue precioso", evocó Yolanda San Agustín.

Los presidentes de las peñas zaragocistas, comiendo juntos hace un año en Málaga antes del partido del Zaragoza en La Rosaleda. Heraldo

Ahora, los jugadores han regresado al campo, pero los zaragocistas todavía no han podido volver a la grada. A algunos equipos les ha ido bien así. Desde luego, al Real Zaragoza, no. Porque, números en mano, el Real Zaragoza merma ( y no poco...) sin su afición. Lo explica Yolanda. "No veo al Real Zaragoza por la tele. Mejor dicho, lo veo, pero no aguanto todo el partido sentada. No puedo, no aguanto... Estoy acostumbrada a estar en el campo, a animar, a sufrir con mi equipo en la grada", sintetizó.

El domingo volvemos a Málaga. Sin público, el Real Zaragoza regresa al futuro, al campo que abandonó como segundo clasificado, lanzado hacia Primera. Sin público, sin la fuerza del zaragocismo, pasado mañana persigue asaltar de nuevo La Rosaleda.