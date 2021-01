Jim: "La jugada del penalti señalado en contra ha sido determinante"

Al finalizar el encuentro, Juan Ignacio Martínez describió lo acontecido sobre el césped Carlos Belmonte con la franqueza que le caracteriza. El entrenador del Zaragoza aseguró que la jugada del penalti señalado a Carlos Vigaray sobre Manu Fuster fue «determinante» para el devenir de un choque en el que su equipo no encontró el «acierto» necesario.

«El fútbol no entiende de justicia ni de mala suerte, entiende de goles; y ellos han metido uno más que nosotros», subrayó el técnico alicantino, antes de destacar la buena actitud demostrada pos sus futbolistas hasta el pitido final del colegiado.

«A mis jugadores les he felicitado por su actitud. Han dado el máximo durante los 90 minutos. Estoy contento por el espíritu de equipo que han mostrado», añadió Jim, que ya centra sus fuerzas en levantarse cuanto antes de esta derrota encajada ante un rival directo y pensar en el siguiente duelo frente a la Ponferrina, que se jugará dentro de una semana en el estadio de La Romareda.

«Hay que recuperarse para continuar con la maratón que tenemos por delante. A partir de mañana –por hoy– tenemos que estar otra vez con las pilas cargadas. Esto es muy largo y esperemos que en los próximos partidos tengamos la suerte que no hemos tenido hoy», finalizó el entrenador de Torrevieja, coincidiendo con la opinión de Eguaras, que también ejerció de portavoz del vestuario zaragocista a la conclusión del duelo en Albacete y se mostró crítico con la actuación del árbitro Rubén Ávalos Barrera.

Enfado de Eguaras

«No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy no ha ayudado y ha decidido el partido. En el penalti nos ha dicho que nuestro compañero toca balón y luego es juego peligroso, pero yo veo claro que Vigaray se anticipa. Luego ha perdonado una segunda amarilla a un jugador del Albacete… no es una excusa, pero se ha visto reflejado en el resultado», lamentó el centrocampista zaragocista.

«Hemos sido claro dominantes del partido. Ellos nos han dado el balón y se han dedicado a replegarse atrás para defender», añadió Eguaras, considerando que fue una de esas noches en las que el balón no quiso entrar. «Era una final ante un equipo que si le ganábamos le sacábamos renta, pero parece que lo teníamos todo en contra. Ahora toca pensar el partido contra la Ponferradina», concluyó Eguaras.