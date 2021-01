Jim: "Estamos rindiendo pese a estar en una situación límite"

Con su verbo llano, claro, sin subterfugios, campechano, Juan Ignacio Martínez ha calado en el vestuario zaragocista. Así, con esa misma sinceridad, se expresan sus futbolistas en el campo. Así, con la misma naturalidad, está sacando los partidos adelante. Así venció ayer el Real Zaragoza al Logroñés. Y así se expresó su entrenador nada más concluir el encuentro. "Hace dos o tres jornadas estábamos... Ahora no estamos para tirar cohetes, tenemos 20 puntos. Esta victoria es muy importante para nuestra estima. Las cosas siempre se pueden mejorar, pero me quedo con el rendimiento de todo el colectivo. Estamos rindiendo pese a estar en una situación límite (en la clasificación)", subrayó el técnico en la sala de prensa.

La victoria reunió más mérito y dificultad de lo que el marcador denota. "El triunfo, aparentemente, ha podido parecer plácido, pero no es así. Es mucho el estrés por la necesidad que tenemos. Estoy muy contento por eso, porque le hemos ganado a un rival que lo hace bien. Además, hemos dejado la portería a cero y las sensaciones colectivas han sido muy buenas. El alto índice de rendimiento colectivo ha primado más que las aportaciones individuales. Ahora tendremos unos días para mejorar y, además de trabajar el colectivo, poder trabajar también en la mejora individual. Quedan cosas que mejorar para competir en Albacete. Hemos dado un paso, pero seguimos en la zona delicada", continuó.

Además de dejar sensaciones, el Real Zaragoza ha capturado siete de los nueve puntos disputados con Jim en el banquillo. "Eso es muy difícil. Es un trabajo de equipo. Juan Ignacio ha venido como orientador del grupo. Hoy -por ayer-, la defensa ha estado a gran nivel. Cristian no ha tenido que intervenir, y eso nos define", destacó.

Un día más, los tres juveniles rindieron a un nivel notable. Sin embargo, Jim volvió a priorizar el esfuerzo grupal. "No me sorprenden los juveniles. Pero tengo que ensalzar a todo el grupo. Estoy muy contento con los chavales, pero me quedo con el grupo", reiteró hasta la saciedad el nuevo gestor de recursos humanos del Real Zaragoza.

Jim también resaltó la alta capacidad volitiva del conjunto. "La exigencia tiene que ser máxima. Hoy no ha hecho falta ni motivarles. Todos sabían la importancia de los tres puntos", detalló el entrenador.

La pregunta final en cierto modo sintetiza el pensamiento y la forma de entender la dinámica del grupo de Jim. Se interrogó al técnico sobre la idoneidad de los fichajes a concretar en este mes de enero, su número y su demarcación. La respuesta de Jim fue tan clara, tan directa, como se muestra su Real Zaragoza. "Dejadme que desconecte aunque solo sea esta noche. Todo es mejorable, pero vamos a disfrutar de esta victoria", zanjó Jim. Así se expresa Jim. Así se expresa este renacido Real Zaragoza.