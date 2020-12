Horario y dónde ver el Castellón-Real Zaragoza

A expensas de los resultados de las pruebas de PCR a las que se han sometido esta mañana los jugadores y cuerpo técnicodel Real Zaragoza, después de que un utillero haya dado positivo en coronavirus, el equipo aragonés se enfrentará mañana, en el estadio de Castalia, al Castellón, en partido que se podrá seguir por GOL TV, a partir de las 21.00.

Como señaló en su momento Iván Martínez, entrenador del Real Zaragoza, se trata de un encuentro con carácter de final, habida cuenta de que se enfrentan dos escuadras de la zona baja de la tabla y que luchan por la supervivencia, por la permanencia en la categoría. Tanto el Castellón como el Real Zaragoza ocupan lugares de descenso a Segunda B.

El bloque de La Romareda acumula cinco derrotas consecutivas, no ha sumado todavía ningún punto bajo la dirección de Iván Martínez y no conoce la victoria desde hace once jornadas atrás. Sus números no sólo asustan, sino que han situado al club de La Romareda en una posición extrema, como pocas veces ha ocurrido a lo largo de su historia.

Los resultados de las pruebas de PCR efectuadas esta mañana a los futbolistas del Real Zaragoza se conocerán en torno a las 19.00 horas, momento en el que está previsto que Iván Martínez dirija una nueva sesión de entrenamiento, en los terrenos de la Ciudad Deportiva.

Además, el choque podrá seguirse en directo en HERALDO.es, con una narración del minuto a minuto del partido, para que los aficionados no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Asimismo, al finalizar el encuentro, los lectores dispondrán también de la crónica del partido, con las actuaciones detalladas de cada jugador, la información complementaria (análisis, reportajes…), las declaraciones de los entrenadores y las mejores fotografías de la cita.