Baraja: "La forma de buscar el empate ha sido una lección"

"Siempre que llueve, escampa", vaticinó Baraja en la rueda de prensa previa a la visita del Girona. Y sus presagios, de momento, se cumplieron. El diluvio, la tormenta en forma de derrota que durante el grueso del encuentro anegó su espacio en el banquillo de La Romareda, terminó remitiendo de forma milagrosa. El cielo se abrió para el vallisoletano en el alargue. El doblete de Narváez rescató a un entrenador con el agua al cuello, que descontaba sus minutos al frente del Zaragoza.

Un nuevo tropiezo hubiese derivado, casi con total seguridad, en su cese. Pero la reacción final, esos dos goles en el 92 y 94 de juego, lo cambió todo. Se hizo "justicia", en palabras del propio Baraja, que a la conclusión del choque se mostró orgulloso por el esfuerzo realizado. «Es un punto que tiene mucho valor. Ha demostrado que estos jugadores quieren, y nos va a dar autoestima. No hemos conseguido los tres puntos, pero el empate tiene que servir», señaló el pucelano, sin querer entrar a valorar –no es nuevo– si acababa de salvar el puesto.

"Yo me dedico a trabajar, a ver a mis jugadores crecer, y el resto no me preocupa", remarcó, antes de pormenorizar el transcurso del partido. "Hemos llevado la iniciativa. El 0-2 era injusto. El equipo, por momentos, ha tenido paciencia para construir fútbol y llegar por fuera. Si valoramos las ocasiones de uno y otro, ellos han sido contundentes y nosotros, quitando los minutos finales, no. Yo tengo que mirar lo positivo, la respuesta de los jugadores. Ahora hay que darle continuidad porque esto es muy largo y hay que tener tranquilidad para afrontar este tipo de situaciones", añadió Baraja, y definió como un "espectáculo" ese arreón final del Zaragoza.

"Cuando entras en estas dinámicas, cada detalle te penaliza. Me quedo con el final del partido porque ha sido un espectáculo. La forma de reaccionar y buscar el empate ha sido una lección. No estamos contentos porque no hemos ganado; pero jugando con esta convicción llegarán los resultados", adelantó el preparador zaragocista, convencido de que, hasta la igualada, el marcador estaba siendo "cruel"» con los suyos.

"En el inicio hemos tenido ocasiones para ponernos por delante y no las hemos aprovechado. En la segunda parte nos ha costado entrar y nos han hecho el 0-2, pero al final el fútbol ha sido justo con nosotros porque no nos hemos rendido. Creo que para conseguir un punto de inflexión necesitas señales y hoy el equipo las ha dado", celebró Baraja, en referencia a un desenlace de encuentro en el que el su equipo, al fin, rompió su sequía anotadora.

Cuando ayer se alcanzó el tiempo de descuento, el Real Zaragoza iba camino de completar su quinto partido consecutivo sin marcar. Un lastre mayúsculo para el devenir de un equipo que, no olvidemos, sigue acumulando seis citas sin ganar. "Este empate nos tiene que hacer crecer como equipo. Siempre sirve sumar. Más de la forma en que lo hemos hecho hoy. Ha sido el premio a la insistencia", enfatizó Baraja, para terminar ensalzando la actuación del joven Alejandro Francés.

"Sabíamos que estas cosas –la lesión de Atienza, que se suma a las de otros defensores como Jair o Vigaray– podían pasar. La respuesta de Francés ha sido fantástica, igual que la de Francho. Ha salido con confianza, no se ha asustado, y en ese sentido estoy contento por él porque ha trabajado mucho para que llegase este momento. Para el equipo es bueno tener la tranquilidad de que la plantilla responde", concluyó.