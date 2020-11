Baraja: "Siempre que llueve, escampa"

El discurso de Rubén Baraja no cambia un ápice bajo presión. El técnico pucelano, que esta tarde (La Romareda, 19.00) afronta su segundo examen definitivo, sigue sin entrar a valorar la atmósfera que le rodea desde hace un par de semanas, esa crisis de juego y resultados que compromete la situación clasificatoria del Real Zaragoza y la suya la propia.

Esa es la sensación que transmite cada vez que se pone delante de un micrófono, y esa filosofía, la de centrarse en lo puramente futbolístico y trasladar fortaleza mental, es la que va a guiar su recorrido al frente del conjunto aragonés.

"Siempre que llueve, escampa. Nunca bajo los brazos ni me rindo. No es mi forma de ser", aseguró este martes, en la rueda de prensa previa a un partido en el que espera que, al fin, llegue la ansiada reacción de los suyos.

"El otro día –por el encuentro ante el Mallorca– el equipo se levantó de un palo muy duro, y esa fortaleza nos da posibilidades de ganar al Girona. Estamos trabajando duro para que llegue el momento en el que las cosas buenas que venimos haciendo se traduzcan en resultados. Es evidente que necesitamos ganar para cambiar la dinámica”, añadió el vallisoletano, y recordó que en el fútbol nunca se puede hablar de “ansiedad”.

“Hacemos lo que nos gusta y, con la que está cayendo, con la situación que atraviesa el país, un partido no puede generar angustia. Solo tenemos que centrarnos en trabajar”, enfatizó Baraja, antes de reconocer que los problemas para marcar gol están condicionando sobremanera el devenir del conjunto zaragocista, que suma casi 400 minutos, cuatro partidos completos, sin ver puerta.

“Hemos ido cambiando cosas y lo que todos queremos es que eso se traduzca en hacer gol. Con la solidez y el trabajo no ganas partidos; hace falta definir las ocasiones. Esto es una evidencia que no escondo”, resumió un Baraja que entiende que el calendario apretado, con choques cada tres días, no puede justificar los malos resultados.

“Nunca he puesto excusas. Es cierto que no tenemos tanto tiempo para preparar los partidos, pero jugar más también te da más información sobre lo que necesitas para reaccionar y encontrar la regularidad. Hay que sobreponerse a esta circunstancia”, valoró el preparador zaragocista, horas antes de medirse a un rival que tampoco pasa por su mejor momento.

Mensaje a la afición

El Girona marcha en duodécima posición, lejos de la zona de ascenso, y llega a La Romareda condicionado por las bajas. Con todo, Baraja espera un choque “complicado” ante uno de los aspirantes al ascenso. “Confío en que los jugadores se dejen todo en este partido. Queremos encontrar esa victoria que haga sonreír a los aficionados. Esto es fútbol, las dinámicas negativas existen, y lo importante es saber salir de ellas”, concluyó.