Rubén Baraja: "El punto sumado no es suficiente"

Baraja se expresa con más nitidez que su equipo, ese confuso Real Zaragoza que ayer no fue capaz de superar al colista de la Segunda División, el Sabadell. Aunque en el fútbol, como en la vida, las cosas no se dicen, sino que se hacen, y cuando se hacen, quedan dichas, cabe valorar la sinceridad de Baraja. Quizá eso, las palabras de su entrenador, fue de lo poco claro que dejó ayer el equipo del león. "El punto sumado no es suficiente", se arrancó sin ambages Rubén Baraja. "Los jugadores se han esforzado, con todo lo que pedía el partido; pero está claro que buscábamos la victoria y no la hemos logrado", confesó el gestor de recursos humanos del Real Zaragoza nada más concluir el encuentro.

No obstante, Baraja intentó encontrar brotes verdes en el yermo empate. "Creo que en la primera parte estuvimos muy cerca de ponernos por delante. Hicimos media hora o 35 minutos buenos, con las ideas claras sobre el terreno de juego; pero no pudimos adelantarnos. No tuvimos acierto, no pudimos adelantarnos, no tradujimos las ocasiones que disfrutamos", continuó el entrenador.

El factor fatiga, con el cansancio acumulado por el reciente partido ante el Leganés, también fue considerado por Baraja. "Venimos de jugar hace solo tres días. Pusimos fuerza por fuera con Larrazábal (el jugador que más se aproximó al gol), energía por dentro; pero no marcamos", argumentó el técnico, que continuó con su narración. "Los cambios no nos dieron la profundidad que buscábamos. La segunda parte no me ha gustado. Me quedo con el inicio del partido y con que los jugadores se han esforzado al máximo. Venimos de dos derrotas, y había que ganar", reiteró.

Al menos, Baraja evidenció saber el suelo que pisa. "Estamos en un gran club, con una gran exigencia. El punto sabe a muy poco. Hay que recuperarse. En apenas cuatro días tenemos otro partido", expuso. "Siempre es positivo dejar la portería a cero, pero tenemos que ser más contundentes para rematar. Además, hemos perdido el control del partido", se lamentó.

En su consideración final, Baraja confió en la rehabilitación del colectivo. "Es evidente que el resultado condiciona todo. Nos faltó definición arriba. Con ventaja se juega con más confianza, los jugadores crecen en su nivel. Tenemos que preparar el próximo partido. En casa tenemos que ser más fuertes. Se han visto mejoras en los primeros 35 minutos ante el Sabadell. Luego, no hubo continuidad en nuestro fútbol. El siguiente partido será complicado", concluyó Rubén Baraja.