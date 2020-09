Raúl Guti, muy cerca de firmar por el Almería

Son las últimas horas de Raúl Guti en el Real Zaragoza. El todocampista aragonés será traspasado al Almería después de que ambas entidades hayan alcanzado un acuerdo. Dicho concierto contempla que el club aragonés recibirá alrededor de 4,5 millones de euros por la transacción, cantidad ampliable según varias variables por objetivos colectivos (del Almería) o individuales (del jugador). La ficha del pulmón de Torrero se multiplicará por cuatro sobre la que percibía en el Zaragoza. El nuevo contrato que firmará Raúl Guti con la entidad andaluza se prolongará por cuatro años, con un año más opcional.

La ausencia de Raúl Guti en el encuentro que el Real Zaragoza disputó el pasado sábado ante el Getafe (0-2) desveló la proximidad de la operación a punto de cuajar. Rubén Baraja ya era consciente de esta posibilidad (incluso probabilidad) en su mismo acto de presentación como nuevo entrenador del equipo del león rampante. La situación económica heredada y la no resuelta por el no ascenso obligan a que el club tenga que desprenderse de este talento para cuadrar el presupuesto. Baraja juega las cartas del nuevo Real Zaragoza considerando estas variables. Por supuesto, Lalo Arantegui, también. Raúl Guti no solo no jugó, sino que no fue convocado ante el Getafe de Bordalás. Vio el partido desde la grada, y bien que lo notó el Zaragoza en el medio. De momento, Raúl Guti dejará un dinero esencial para equilibrar el cómputo.

El Almería no era el único club en la puja por Raúl Guti. También el Eibar tentó al canterano zaragocista. Antes, el Betis también se lanzó. Y mucho antes, el Levante, interesado por el todocampista aragonés cuando incluso tenía ficha con el filial. De eso hará tres años en octubre, cuando Raúl Guti firmó un encuentro de bandera ante el Valencia en la Copa del Rey. En La Romareda, se merendó a Parejo, en una exhibición de recursos que anunciaban un futuro muy prometedor en el fútbol. Solo unos meses antes, en junio, Raúl Guti había debutado con el primer equipo del Real Zaragoza en la última jornada liguera del ejercicio 2016-17, con César Laínez en el banquillo. El Zaragoza se había salvado en la jornada anterior empatando en Gerona. Raúl Guti jugó los minutos finales, rubricando un golazo en la derrota ante el Tenerife (1-2).

Comenzó el curso 2017-18 con el Aragón en Segunda B, pero rápidamente saltó al primer equipo. En agosto, ya lo quiso fichar Pablo Alfaro para el Mirandés, pero Natxo González se lo quedó y apostó por él. Jugó 29 partidos de liga, 1.978 minutos en total. Curiosamente, no pudo disputar la promoción de ascenso que el Zaragoza ante el Numancia. Curiosamente, el Zaragoza perdió la promoción sin Guti en el campo. He dicho curiosamente... La pubalgia que padecía también le impidió jugar algunas jornadas del siguiente ejercicio liguero. Pasaron Idiákez, Lucas Alcaraz y media la liga llegó Víctor Fernández. Entre unos y otros gestores de recursos humanos en el banquillo, Raúl Guti jugó 17 partidos y 978 minutos. Las lesiones le impidieron ayudar más.

La verdadera dimensión como jugador, su auténtica capacidad competitiva, se ha apreciado en el curso que se acaba de extinguir. Titular indiscutible con Víctor Fernández, pilar básico en la estructura táctica zaragocista, su rendimiento ha sido óptimo en el centro, solo disminuyendo cuando Víctor lo trasladó a la banda derecha. Participó en 37 partidos, defendiendo la camiseta del león en 3.250 minutos. O sea, lo jugó todo y casi todo. Y nadie luchó más que él. Y nadie lloró más que él la derrota ante el Elche. Todo sería distinto si se hubiera ganado al Elche, si se hubiera ascendido a Primera... Pero eso ya forma parte del pasado. El futuro del Zaragoza continuará sin Raúl Guti, que en breve firmará por el Almería.