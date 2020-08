Las despedidas y agradecimiento a la afición de El Yamiq, Burgui y Puado

Ya se han anunciado las primeras marchas del Real Zaragoza y varios de esos jugadores han aprovechado las redes sociales para dedicar unas palabras de agradecimiento y despedida a la afición. El Yamiq o Javi Puado son dos de ellos. También Burgui.

"Tengo claro que más pronto que tarde estaréis en lo más alto de nuevo"

Burgui

"En estos seis meses he conocido un club, una afición y una ciudad de primera y tengo claro que más pronto que tarde estaréis en lo más alto de nuevo. Os lo merecéis. Gracias por todo, zaragocistas", ha publicado Burgui en Instagram. En la red social, el extremeño ha compartido una fotografía de su paso por el vestuario del Real Zaragoza y un 'collage' en el que aparece con otros de sus compañeros.

"Gracias afición, habéis sido siempre nuestra gran fuerza"

Jawad El Yamiq

"Llevar el escudo del Real Zaragoza fue un auténtico honor para mí", ha señalado El Yamiq en un mensaje que ha recogido el club en su cuenta de Twitter. "Gracias afición, habéis sido siempre nuestra gran fuerza -continuaba el tuit-. Sois de primera y este club histórico acabará alcanzando el sitio que se merece".

"Todos me habéis hecho vivir una experiencia inolvidable y un sentimiento que perdurará por muchos años: el blanquiazul"

Javi Puado

"En noviembre me ofrecisteis una oportunidad única, inesperada y muy ilusionante. Grandes compañeros y amigos me aconsejaron que el Real Zaragoza era un club ideal para mí por el cariño de su gente y su ambición como entidad. Desde luego, no se confundieron", comienza la misiva de Javi Puado. "En diciembre ya había sentido la responsabilidad de llevar en el pecho un escudo tan legendario como el del león", asegura el catalán.

En los párrafos de su carta recuerda lo vivido en enero y febrero cuando "nuestro equipo, el vuestro, volaba por los estadios de España en busca del ansiado objetivo". Tiene palabras para la "fatídica primavera" marcada por la pandemia. "Sin el aliento de La Romareda, acabamos en unos 'play-off' demasiado atípicos", sostiene.

"Todos me habéis hecho vivir una experiencia inolvidable y un sentimiento que perdurará por muchos años: el blanquiazul. ¡Aúpa Zaragoza!", concluye.