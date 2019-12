¿Qué hay que saber del Deportivo-Real Zaragoza?

Frente a un rival sacudido por las penurias, al Real Zaragoza no le cabe otro resultado en sus propósitos de ascenso que la victoria en La Coruña. Visita al rival más débil de la categoría, al colista, a la peor defensa de Segunda en cuanto números y goles recibidos, a un Deportivo que no gana desde agosto, desde la jornada inaugural del curso, es decir, desde hace 17 partidos. Los gallegos no han respondido al cambio de entrenador, con Luis César como relevo de Anquela, y siguen sin hacer efectivo el potencial que se les intuye, con jugadores como Mollejo, Longo, Koné, Aketxe, Gaku… La realidad es bien diferente. Indica que el Zaragoza tendrá enfrente este domingo a un equipo en colapso, frente al que un aspirante al ascenso no debería dejar escapar un solo punto si quiere consolidarse en la zona alta. El equipo aragonés visita Riazor en buen momento. Su último mes ha dejado partidos sin regularidad, pero con pasajes de buen fútbol, en los que se le ha apreciado, tras su periodo de crisis octubre, un nuevo pulso competitivo y una vuelta a su identidad. Víctor Fernández ha recompuesto piezas y funciones y el equipo ha revivido. Las sensaciones han sido positivas, y el Zaragoza podría haber sumado en el último mes cinco puntos más. Pero también cinco puntos menos, prueba de la igualdad de la categoría y de la fina línea que separa a unos y otros durante los partidos. El choque podrá seguirse, minuto a minuto, en heraldo.es.

Fecha y hora: Domingo (16.00)/Movistar Vamos

Estadio: Riazor

Árbitro: Iosu Galech Apezteguia (C. Navarro)

Precedente 18-19: 3-1 (Borja Valle, Domingos Duarte, Quique/Javi Ros p.)

REAL ZARAGOZA (6º)

Lesionados: Zapater (rodilla), Dwamena (enfermedad), Cristian Álvarez (muscular), Pichu Atienza (rodilla), Vigaray (muscular)

Dudas: -

Sancionados: Raúl Guti (5 amarillas)

Forma: V-E-D-V-E

Goleador: Luis Suárez (11)

Asistente: Eguaras (3)

Las figuras: Luis Suárez, Guti y Cristian Álvarez

Límite salarial: 7,5 millones

Claves:

​La gestión del tiempo: El Zaragoza visita a un rival angustiado, presa de la ansiedad y de la extrema necesidad. El reloj, en este sentido, juega a favor del equipo aragonés. El recambio de Guti: Calidad y Cantidad. Guti, en su mezcla con Eguaras, había consolidado un doble pivote que con su baja podría redefinirse con Ros, Eguaras y James. La verticalidad: El Depor saldrá con ambición atacante y ahí el Zaragoza tiene armas para correr y explotar los espacios: Puado, James, Luis Suárez...

DEPORTIVO (22º)

Lesionados: David Simón (pubalgia) y Christian Santos (muscular)

Dudas: Salva Ruiz (muscular), Jovanovic (muscular), Beto da Silva (molestias musculares)

Sancionados:

Forma: E-E-D-E-E

Goleador: Aketxe (4)

Asistente: Koné (2)

Las figuras: Mollejo (extremo), Ager Aketxe (mediapunta), Bergantiños (centrocampista)

Límite salarial: 11,35 millones