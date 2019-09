Lalo: "La plantilla del Zaragoza es muy completa, pero no está cerrada"

Apenas unas horas después del cierre de mercado en el fútbol profesional español, el director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, detalló el estado de las cosas en el club aragonés, una auditoría en la que el máximo responsable deportivo de la entidad destiló cantidades industriales de optimismo. Más o menos, tan optimista como el arenque del equipo del león rampante en el actual curso.

Lalo realizó una primera aproximación genérica al plantel. “La plantilla es muy completa, el Zaragoza está preparado para todo”, se arrancó en su comparecencia de la mañana de este martes, para luego apuntar que incluso podría ser robustecida con el fichaje del delantero Sergio García, nombre que en ningún momento articuló Arantegui, por considerarlo como evidente. “La plantilla no está cerrada. Se está negociando con un jugador. No hay ninguna posición coja. El fichaje de este jugador sería el broche. Si no incorporamos a este jugador, no incorporaremos a nadie más. En una semana o dos debemos decidir la incorporación de este jugador. Queda solo un pasito más, que vea que es buena opción para él”, insistió.

Como material esencial en la edificación del plantel, Lalo destacó al valor de la cantera aragonesa. “Confiamos en la cantera. Hay jugadores preparados en el filial. Además, las ventas más importantes de los últimos años han sido jugadores canteranos. La plantilla está compensada. La plantilla tiene 24 jugadores, más las 20 licencias del filial. La cantera es la base. Tenemos una de las canteras más productivas del fútbol español”, advirtió.

En su esperanzador también destacó su excelente relación con el primer entrenador, Víctor Fernández. “La relación con Víctor ha sido muy buena desde que llegó al club. El día a día con él es muy cordial. Hemos ido de la mano en la confección de la plantilla. Todo ha sido consensuado. La relación con él es perfecta”, reiteró.

Tras el repaso de la plantilla y del entrenador, Lalo Arantegui pasó a tratar de forma individualizada las situaciones concretas de la plantilla. En primer lugar, anunció la ampliación del contrato del motor del Zaragoza. “Raúl Guti renueva cuatro temporadas más esta. Quiero destacar el compromiso de este jugador”, proclamó.

El caso Pombo necesitó de más literatura. “La situación de Pombo ha sido un poco especial desde noviembre o diciembre del año pasado. El club le presentó una oferta de renovación acorde a su valor en el mercado. Después de un principio de acuerdo, se rompieron las negociaciones y nos emplazamos para el final de la temporada para cerrar el acuerdo. Después de todo, decidimos que la mejor opción era poner en el mercado al jugador y ha sido una sorpresa la respuesta del mercado", admitió Arantegui.

A partir de ahora, nace una nueva etapa en la trayectoria de Pombo. “Ha habido una oferta de un club de Primera. El Real Zaragoza no puede aceptar una oferta de 100.000 euros y un 10% de una futura venta, eso que quede muy claro. El jugador permanecerá en la disciplina del Real Zaragoza. El club le ha comunicado a su agencia de representación que queda abierta la opción de renovación hasta este viernes para que la acepte. En ningún momento el míster ha tenido una directriz para que tome una decisión u otra con el jugador, si ha jugado o no está relacionado con su rendimiento. Si la respuesta es negativa, será difícil que pueda jugar con nosotros", aclaró.

La extraordinaria aportación del eje de la defensa también mereció una glosa. “La respuesta de Grippo y Clemente ha sido muy buena. Empezamos la pretemporada con la duda de los centrales por las lesiones. Ahora hay cuatro centrales de primer nivel”, celebró.

La situación de James Igbekeme también ocupó una porción de su parlamento. “El Consejo ha rechazado ofertas por James de cuatro millones de euros. Eso demuestra el grado de ambición del club. Hubo ofertas por James. Está muy comprometido. Es un jugador diferencial en Segunda. A James le quedan tres años. El club hará un esfuerzo para adaptar su sueldo a su valor de mercado”, estimó.

Kagawa, Eguaras, Delmás y Zapater también fueron escrutados. “La venta de Pep Biel permitió la llegada de Kagawa, con rentabilidad para el club. Eran incompatibles por posición y por economía. Eguaras termina contrato. Es un chico muy identificado con el club. Hay un principio de acuerdo con Delmás. Es lo más próximo. En cuanto a Zapater, es superoptimista. Está muy comprometido con el club y consigo mismo. Está haciendo un trabajo enorme para volver. Espero que en un mes esté para volver”, dijo.

Su consideración final se refirió a las aspiraciones del Real Zaragoza en la temporada que acaba de nacer. “El reto siempre es pelear por el ascenso a Primera. Al Zaragoza se le exige que compita, que sea un ejemplo para la afición. La afición y la propiedad exigen estar arriba. Hay que competir todos los domingos. En este inicio, podía haber pasado de todo en estos tres partidos. Es una liga muy difícil. Ahí está el Fuenlabrada, que acaba de ascender y con un presupuesto muy bajo está muy arriba. Hasta el último mes no se puede valorar el objetivo”, concluyó.