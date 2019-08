El Real Zaragoza-Elche cambia del sábado 31 al viernes 30 de agosto, a las 22.00

Cambio de planes para el zaragocismo, tanto para los de dentro del césped como, sobre todo, para los seguidores que acuden a las gradas de La Romareda por hábito. El partido de la 3ª jornada, el Real Zaragoza-Elche, ha sido cambiado de ubicación tras el conflicto de horarios y fechas que mantienen la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

NOTICIAS RELACIONADAS Tradicional ofrenda del Real Zaragoza a la Virgen del Pilar

Así que toda modificar agendas y planes de vida: el partido pasa del sábado 31 (a las 21.00) al viernes 30 de agosto, a las 22.00. Se adelanta un día. Sale de las dos jornadas del fin de semana para significar el primer duelo del curso que el Zaragoza disputará en día laborable, por delante de los días habituales de asueto de la mayoría del personal trabajador que compone la masa social del club. El encuentro liguero será televisado por Movistar, que este año no utilizará el canal El Partidazo sino que sus transmisiones futbolísticas se llevarán a cabo por el llamado Vamos.

El asunto de horarios y fechas ha acabado en los Juzgados. La LFP y la RFEF se vieron las caras esta semana ante el juez, que dictaminó que, además de los sábado y domingos, no se juegue los lunes, pero sí los viernes. Decisión salomónica que no convence a ninguna de las dos partes: la LFP quería seguir como hasta ahora, con las cuatro fechas activas, mientras que la RFEF pedía utilizar solo el fin de semana, las dos jornadas sabatina y dominical. Es caso no está concluso, pues va a ser objeto de recursos.

Mientras tanto, la aplicación de la decisión judicial ha salpicado al Real Zaragoza en la 3ª jornada (no así en la 1ª y en la 2ª, que se mantienen tal y como estaban diseñadas de inicio). Ahí, el traslado del partido anulado del lunes al bloque general, sugiere a las televisiones abrir la jornada con el Real Zaragoza-Elche, el viernes 30 en horario golfo: las 10 de la noche, por lo que el partido concluirá a las 00.00.