Kagawa ya vive el Real Zaragoza

Shinji Kagawa ya vive y trabaja como futbolista del Real Zaragoza. Ya siente su nuevo equipo de forma cercana, aunque aún no está listo para debutar, ya que Víctor Fernández no lo ha incluido en la convocatoria para el encuentro de este sábado frente al Tudelano. Una cita en la que el técnico ha querido dar descanso a Dwamena, James y Guti, antes del inicio liguero contra el Tenerife (por lesión, no viajan Atienza, Zapater y Guitián).

Shinji Kagawa conoció a sus nuevos compañeros pasadas las seis de la tarde, antes de un entrenamiento en el que se le vio tan sonriente como cuando juega. El japonés impactó de lleno en la actualidad del Real Zaragoza y sus futbolistas acogieron la noticia con lógica sorpresa: de repente, Kagawa estaba cambiándose en el mismo vestuario que ellos. El mediapunta asiático se ejercitó por primera vez con el Zaragoza, en un entrenamiento en el que Víctor Fernández le arropó y lo mimó. El técnico siempre se ha desenvuelto bien entre fichajes sonoros y expectaciones disparadas, y tuvo también parte en la escena.

El futbolista nipón estuvo especialmente arropado por Simone Grippo, suizo, que se maneja bien en alemán, y fue recibido con un pasillo por sus nuevos compañeros. Posteriormente, participó activamente en las tareas programadas mientras, desde fuera, el séquito que le acompaña en estas primeras horas como zaragocista no perdía detalle: trabajadores de la empresa de representación que ha propiciado la operación, una persona de confianza que se encarga de sus asuntos comerciales, un traductor…

Kagawa ha llegado con kilómetros de pretemporada en las piernas. Participó activamente en los primeros días de julio en el programa de puesta a punto del Borussia Dortmund, aunque acabó entrenando en las últimas semanas con el segundo equipo en cuanto se decidió que debía dejar el club alemán. Con todo, el jugador está bien físicamente, con ritmo de entrenamientos.

Antes de la sesión vespertina, Kagawa conoció las oficinas, la tienda, La Romareda y algo de la ciudad, le dio tiempo también ha hablar en español para los medios del club y dejar sus primeras impresiones: “Estoy muy contento de estar aquí. Aúpa Real Zaragoza. Lucharemos por volver a Primera División”.

Kagawa será presentado el martes en el Auditorio, a las 12.00, en un acto especial, para posteriormente pasar a La Romareda, a las 13.15, donde los aficionados podrán darle la bienvenida.