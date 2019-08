Markel Susaeta podría jugar en el Real Zaragoza... si él quiere

Markel Susaeta, emblemático futbolista en la historia del Athletic de Bilbao, extremo-interior diestro de 31 años, podría jugar en el Real Zaragoza a partir de los próximos días. Lo hará, de hecho, si él quiere. Porque el club aragonés, tras unos primeros contactos, ya le ha trasladado una oferta económica y deportiva sobre la que debe decidir el jugador vasco, guipuzcoano de Eibar, pero que hizo toda su carrera en Bilbao, desde niño hasta convertirse en el 5º con más partidos en la historia rojiblanca, por encima de los 500 desde que debutara en 2007 de la mano de Joaquín Caparrós en el viejo San Mamés.

Susaeta está libre desde el 30 de junio pues el Athletic, dentro de su singular política del manejo de sus plantillas históricas, siempre basada en un estrecho cauce de mercado (vascos, navarros, con vinculaciones o parentescos directos con la región) y en la promoción constante de los jóvenes canteranos, decidió no renovarle el contrato y le dejó marchar. Por lo tanto, el contacto del Real Zaragoza (y otros clubes interesados) ha sido directamente con el entorno del propio futbolista, que lleva unos días entrenándose grupalmente con otros excompañeros en el club de Lezama, casos de Fernando Llorente, Etxeita y Ramalho, en la localidad malagueña de Marbella con un preparador personal.

Markel Susaeta, que llegó a ser internacional español absoluto tras una larga presencia siempre en las selecciones base de España, baraja seguir jugando sin salir al extranjero, aunque también ha recibido ofrecimientos de clubes de fuera de las fronteras. En un principio, tanto el Alavés como el Osasuna, tantearon para sus proyectos en Primera División al fino futbolista vasco. Pero Susaeta no se decidió y prefirió esperar, porque tras toda una vida en Bilbao, quiere asegurarse de que en su nuevo destino va a ser relevante su presencia.

El Real Zaragoza no puede ofrecerle ahora mismo ni jugar en la élite, ni un contrato millonario. Su baza es, por lo tanto, dotarle al jugador de un papel preponderante en un bloque que va a competir en Segunda División, donde Susaeta sería un primer espada por pura decantación, y manejar objetivos a futuro. Es difícil la apuesta, pero no imposible por el modo de encarar su carrera que maneja el futbolista eibarrés.

No es un jugador que esté en franco declive. No se trata de un veteranísimo que esté ya al borde del ocaso, como su propio DNI evidencia. Pese a que a bote pronto dé la sensación de que Susaeta lleva sonando mucho y desde largo tiempo en la Liga española (cierto es), no es consecuencia de que su edad sea elevada, sino de que comenzó muy joven a ser titular en el Athletic: apenas tenía 19 años cuando metió la cabeza en el primer equipo de San Mamés. A veces, como es su caso, los futbolistas caducan en Bilbao antes de lo normal por diversos factores singulares.

El Real Zaragoza espera una respuesta rápida de Markel Susaeta. El sí o el no llegará sin demasiadas demoras. Ahora, desde este miércoles 7 de agosto, la resolución de este posible fichaje estrella del cuadro aragonés está en el tejado del futbolista. Si él lo desea, la segunda parte de su vida deportiva discurrirá en Zaragoza para seguir agrandando los grandes números y logros obtenidos en Bilbao.