Pep Biel: "En Mallorca solo dije que, claro, uno en su casa siempre quiere jugar"

Pep Biel Mas, el mediapunta balear el Real Zaragoza, ofreció este jueves una rueda de prensa en la concentración de Boltaña (Huesca) donde quiso aclarar las palabras que pronunció durante las vacaciones estivales en su estancia en Mallorca y que no cayeron demasiado bien en el seno y el entorno zaragocista. Fueron unas manifestaciones ofrecidas por el joven jugador isleño a la cadena de televisión Esports IB3, en las que Biel dio la sensación de dejarse querer por un supuesto interés del Real Mallorca, recién ascendido a Primera, por su fichaje.

El futbolista del Real Zaragoza dijo lo siguiente hace 17 días en Palma: "Yo soy de aquí, mi familia está aquí, mis amigos están aquí... A un club como el Mallorca es difícil decirle que no, pero yo ahora estoy contento en el Real Zaragoza y ya veremos qué pasa", un pensamiento en voz alta que, por más que sea cabal y razonable en su exposición, destiló un tono que dejó en el aire un aroma extraño.

En Boltaña, Pep Biel ha matizado lacónicamente aquel episodio vivido en Mallorca el día 1 de este mes de julio: "Yo solo dije que, claro, uno en su casa siempre quiere jugar. Pero eso no quiere decir que yo no esté feliz aquí (en Zaragoza) y que no quiera seguir. Claro que quiero seguir. Y tengo 3 años más de contrato, que espero cumplirlos", contrapuso a sus declaraciones de principios de mes en Mallorca.

Un supuesto interés del Osasuna, desmentido por el jugador

Si primero fue lo de Mallorca, posteriormente surgió otro hilo de información sobre un supuesto interés del Osasuna, otro de los equipos recién ascendidos a Primera División, por contratar al zaragocista P. Biel. El futbolista, en su clásico discurso de frases cortas y pausadas, dejó clara su posición a estas alturas de verano: "Yo no tengo noticias de que haya venido alguien a por mí. No tengo constancia de ello".

Biel redundó en su explicación para dejar en evidencia que no está al tanto de ningún trato que pudiera derivar en su salida del Real Zaragoza antes de que concluya el mercado estival, algo que ocurrirá el 2 de septiembre este año. "Yo solo sé lo que sale por las redes sociales y eso... A mí no me han comentado nada. Salen cosas, rumores. Pueden ser ciertos o no. Pero yo soy feliz aquí y quiero seguir aquí", insistió.

Los rumores y la antesala de la novación de su contrato vigente

Pep Biel Mas, eso sí, expresó el agrado que supone, para cualquier futbolista que milita en Segunda División, que aparezcan noticias en los medios de comunicación en las que se cuenta que existen equipos de la máxima categoría interesados en ficharle. "Es muy bonito que suenen esas cosas. Que digan que te quieren equipos de Primera División. Todos los futbolistas que estamos aquí queremos llegar un día a Primera. Ojalá podamos hacerlo con el Real Zaragoza", dijo el mallorquín.

Este flujo de asuntos informativos relativos a Pep Biel se enmarca en un tiempo en el que el jugador zaragocista, que concluyó la pasada temporada siendo uno de los hombres más vistosos de aquel equipo se se salvó del descenso a Segunda B por muy escaso margen y con enorme sufrimiento, admite que sus representantes van a reunirse con el área deportiva del Real Zaragoza para abordar la novación de la letra y las cifras del contrato que tiene en vigor con la entidad aragonesa.

"El año pasado se empezó a hablar de mi renovación. Pero se dejó un poco de lado para que acabase la temporada tranquilo y empezar esta de nuevo. A partir de ahora sí que se va a volver a empezar a hablar", ha reconocido Pep Biel en Boltaña a 18 de julio.

El mediapunta balear, que tiene un contrato protegido con una cláusula de salida de 10 millones de euros y que está suscrito hasta junio de 2022 (por tres temporadas más), insiste en que, desde el seno del Real Zaragoza, nadie le ha insinuado la opción de salir traspasado antes de septiembre. "En el club a mí no me han comunicado nada. Yo no he hablado con nadie. Estoy aquí y pretendo seguir aquí, con el Real Zaragoza", dijo al respecto.