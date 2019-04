Gutián: "Hay que conseguir los 50 puntos"

"Año tras año se habla de números y cifras.... en una liga así de competitiva, siempre hacen falta 50 puntos para salvarte. Tenemos que conseguir esa cifra que nos dé la tranquilidad". Como se ve, al cifra de los 50 puntos comienza a barajarse como la cota que garantice la paz del Real Zaragoza en esta convulsa temporada. Alberto Guitián sacó esa conclusión, a la vez que realizaba un análisis de la pelea por la permanencia y mostraba su confianza en que el equipo aragonés resolverá la papeleta. Destacó, en este sentido, la próxima cita: “"Estamos enfocados en lo que nos toca que es el partido del domingo frente al Córdoba, al final si ganamos allí sería dar un paso muy importante", aseveró. "Salvo en Mallorca, yo creo que en todos los demás partidos hemos tenido ocasión de puntuar y ese es el camino, hay que conceder menos atrás y marcar las que tengamos", apuntó, poniendo el foco no solo en el remate. “En defensa también hay que ser eficaces. No nos queda más que seguir mejorando porque lamentarnos no nos sirve de nada", señaló.

El central cántabro ya se encuentra recuperado del problema de salud que le impidió jugar contra el Alcorcón. "Tenía anginas y bronquitis, pero menos mal que el médico me lo detectó rápido y he ido mejorando. Por desgracia, no pude estar frente al Alcorcón ya que era un partido muy importante para nosotros", indicó.