Víctor Fernández: "Tenemos armas para competir en Cádiz"

Como la estadística es la primera de las ciencias inexactas, el Zaragoza se muestra dispuesto a contradecir a los datos numéricos que subrayan su mala racha frente a los seis primeros clasificados y sus adversos resultados en las tres últimas salidas. En este contexto y tras tomar oxígeno en el último careo ante el Nástic de Tarragona, Víctor Fernández valoró en la mañana de este viernes los retos que esperan en el estadio Ramón de Carranza de Cádiz. “Tenemos que preparar cosas que nos ayuden a mejorar los resultados de las últimas tres salidas, aunque no puede haber muchos cambios. Partiendo de la base de que no he podido repetir el equipo. Ahora tenemos la baja de Lasure. Además, nos espera un equipo poderoso, como es el Cádiz. Desde luego, tenemos que dar dos pasos más como visitante de lo que hicimos en los tres últimos partidos, independientemente de que jugáramos con equipos muy poderosos de la categoría", se arrancó el técnico aragonés.

El Cádiz llegará a la cita como inquilino de la séptima plaza, con 49 puntos, esto es, a las puertas de la promoción de ascenso a Primera. "Todos nos jugamos algo. Nosotros estamos en estado de alerta permanente. Nuestros rivales también están viviendo situaciones de exigencia por arriba o por abajo en la tabla. La Segunda División es así, o se pelea por ascender o por no descender. Nos toca una semana más jugar frente a un rival metido en la pugna por el ‘play off’ y que además no ve lejos la distancia de un ascenso directo; pero también vienen de una racha sin grandes resultados (tres partidos sin ganar). Es un conjunto muy regular en sus prestaciones. Además, juega como local. Tendremos que competir al máximo, mostrarnos mucho más sólidos que en los últimos partidos. Atacamos muy mal los tres últimos partidos a domicilio. Tenemos que recuperar solidez, sobreponernos cuando el rival nos supere. Estoy muy ilusionado, sé que es muy difícil, pero veo bien al equipo. Aunque es una pena lo de la lesión Lasure, tenemos armas suficientes para pelear y competir en Cádiz", enfatizó.

El perfil del Cádiz es diametralmente opuesto al del Real Zaragoza. “Todo el mundo vende como primer objetivo la salvación, excepto el Málaga y el Dépor. El Cádiz ya ha conseguido ese objetivo y además lo ha logrado con suficiencia; pero se trata de un equipo construido para luchar por el ascenso. Ha traído a jugadores importantes, como Machis. Seguro que van a estar en la lucha por el ‘play off’ y eso es una carga de presión. No es fácil jugar en el Carranza si las cosas no te van bien porque la afición es fiel y caliente, pero también muy exigente. Tenemos que hacer un partido diferente a las últimas salidas, y competir con nuestras armas, que es el otro polo a lo que tiene el Cádiz. Ellos son explosión, verticalidad, y nosotros no tenemos eso. Lo nuestro es el control de juego, intentar tener muy buen pie, tratar de estar organizados con la pelota. A ver quién es capaz de imponerse sobre el otro sobre el campo", explicó.