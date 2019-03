Igbekeme: "No encuentro ninguna razón para nuestras derrotas"

James Igbekeme, con ayuda de un traductor de inglés, atendió este jueves a los medios de comunicación que siguen el día a día del Real Zaragoza. Los problemas de idioma han hecho durante el año que las apariciones públicas del centrocampista nigeriano hayan sido muy escasas, con cuentagotas. El dinámico futbolista africano abordó, en el papel de portavoz del equipo, algunas cuestiones relativas a la previa del partido de este sábado en La Romareda ante el Elche (20.30), donde el cuadro aragonés se juega 3 puntos vitales para volver a escapar de los problemas de la cola de la clasificación.

"No encuentro ninguna razón sobre cuál es el motivo de las últimas derrotas", expuso Igbekeme cuando se le preguntó por el atasco de resultados que sufre el Real Zaragoza en el último mes, con un empate a cero ante el Albacete y tres derrotas consecutivas frente a Osasuna, Almería y Granada. El ex jugador del Gil Vicente portugués dijo no saber las causas de esta deficiente racha de un punto sumado de los últimos 12 que han llevado al equipo a un problema serio.

Igbekeme no quiso darle demasiadas vueltas al asunto: "Solo ocurre que el fútbol es así: unas veces ganas, otras pierdes. Pero no veo ninguna razón concreta para lo que está sucediendo en las últimas jornadas", redundó en una de sus cortas frases.

Según James, el plantel zaragocista anda pensativo, con gotas de preocupación por lo acontecido en las últimas citas ligueras. Pero, asimismo, asegura que el ánimo está enhiesto para rectificar a tiempo, derrotando al Elche dentro de 48 horas en La Romareda: "Estamos sorprendidos por este cambio de racha, sí. Pero estamos convencidos y motivados para volver desde este sábado al camino de las victorias", dijo.

Las áreas, la falta de contundencia del Real Zaragoza en ambas en los últimos partidos de tropiezos encadenados, algo denunciado por el propio entrenador, Víctor Fernández, fue también objeto de análisis que debió acometer Igbekeme ante los periodistas. Y, ahí, el nigeriano sí que se 'mojó ligeramente en contraposición con su primera idea, en la que dijo no tener una idea concreta del origen de los males.

"Tenemos que mejorar en las facetas de ataque y defensa, hay que meter más goles que últimamente. Estoy convencido de que lo vamos a hacer desde este próximo día contra el Elche", arrancó su respuesta.

"Es un problema de falta de concentración en jugadas puntuales. Tenemos muy buenos defensas y esto que pasa no debería sucedernos en los córneres o las faltas. Tenemos que estar más concentrados. Y, en ataque, hace falta que el gol llegue desde otras líneas, no solo de la delantera. Los mediocampistas también deberían aportar sus goles. No solo los delanteros son los encargados de meterlos", completó su radiografía, mucho más nítida que la del principio de la rueda de prensa.

Igbekeme, que en su anterior aparición ante los medios de comunicación zaragozanos se mostró enormemente optimista, apostando por una remontada brillante (como el año pasado) hasta alcanzar la Promoción de ascenso en junio, concluyó su comparecencia actualizando su criterio: "Continúo siendo optimista. Quedan aún muchos partidos y vamos a intentar ganarlos todos. Somos optimistas de cara a este futuro que viene", remató el de Nigeria.