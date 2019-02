Soro mejora, Biel será baja

Alberto Soro, sí. Pep Biel, no. Así se resume la evolución de los golpes que ambos jugadores del Real Zaragoza se trajeron en las piernas tras el partido del pasado sábado en Pamplona y que, hasta la mañana de este miércoles, les había impedido comenzar a entrenarse con el grupo.

Soro empezó el ensayo a primera hora y lo acabó con sensaciones positivas. Pero P. Biel, por el contrario, no se encontró a gusto con el discurrir de los minutos y pidió permiso a Víctor Fernández, los fisios y el médico, el doctor Honorio Martínez, para marcharse al vestuario antes de tiempo.

Así pues, la composición de lugar que el cuerpo técnico se empieza a hacer en relación a estos dos futbolistas, ambos titulares en El Sadar en la última cita liguera, es bastante clara: Víctor podrá contar con Soro, uno de los jugadores más en forma y con mejor progresión del equipo en el último mes y medio. Y, en el caso de P. Biel, que supuso la gran sorpresa en la alineación zaragocista ante el Osasuna, su continuidad en el equipo se antoja imposible (seguramente, aunque no mediasen estas molestias físicas, el mallorquín tampoco entraría en el once inicial ante el Almería el domingo que viene, pues su rendimiento en Pamplona no alcanzó el aprobado).

El descabalgamiento de M. Gual del mecanismo ofensivo del Real Zaragoza en las últimas semanas y la reincidencia en el estado lesionado de Papunashvili en el mismo espacio de tiempo han hecho de Soro un puntal básico para Víctor Fernández, que ha otorgado al joven canterano toda la confianza que le faltó antes con sus antecesores, Alcaraz e Idiakez. Por eso, las noticias que han surgido en la mañana de este miércoles del campo de entrenamientos de la Ciudad Deportiva han sido las mejores a estas alturas de la liga.