Linares: "Contra Osasuna es un partido grande, de mucha rivalidad"

Miguel Linares es un hombre feliz. El futbolista de Fuentes de Ebro debutó el pasado sábado con la camiseta del Real Zaragoza en La Romareda, justo una semana después de haber anotado en Lugo su primer gol con el primer equipo zaragocista. A los 36 años, el delantero está cumpliendo el sueño que perseguía desde niño. "Cuando te pasan cosas bonitas solo puedes disfrutar y estoy disfrutando cada día. No solo de los partidos, si no de venir a entrenar en este club porque es lo que siempre había querido", ha reconocido este jueves. "Debutar en casa me produce mucha alegría. Fue una jugada que tuve que correr para defender un córner y no me dio tiempo de disfrutar de la ovación pero estoy feliz de poder pisar la Romareda como jugador del primer equipo", ha agregado en este sentido.