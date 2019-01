Lasure: "Hay que quedarse con las muchas cosas positivas de la derrota contra el Málaga"

La derrota contra el Málaga, lejos de instalar la preocupación y las dudas en el seno del equipo, ha impulsado aún más la confianza en la línea emprendida desde que Víctor Fernández asumió el banquillo hace tres jornadas. Dani Lasure, uno de los aragoneses de la plantilla, asegura que las convicciones en lo que se está haciendo no se han alterado tras el tropiezo del pasado domingo: “La confianza no solo depende de los resultados, también de las sensaciones y de cómo juegas. Y eso fue bueno”, indicó el lateral izquierdo zaragozano.

“El balance del partido no es bueno, porque pierdes y siempre quieres ganar, pero hay que quedarse con las cosas positivas, que fueron muchas”, insistió el futbolista este martes en la Ciudad Deportiva, en referencia al caudal de ocasiones, el dominio, la continuidad ofensiva y el poso que mostró el Real Zaragoza contra el Málaga. Solo la falta de puntería le condenó, casi tanto como los descuidos defensivos. “Tanto los errores en defensa como los aciertos en ataque son culpa de todos. Ni el gol depende de un jugador ni los fallos son cosa solo de uno. Esto es una labor de equipo, depende de todos. Cuando fallamos, fallamos todos”, explicó el defensa formado en la Ciudad Deportiva.

El Zaragoza le remató 18 veces al Málaga y solo recibió tres disparos. Sin embargo, no marcó y encajó dos goles. “Es frustrante, porque generas ocasiones y no se materializan. Desmoraliza un poco. Pero no podemos hablar de mala suerte porque el acierto es parte del juego”, aseguró.