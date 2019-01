La depresión de Gual, en el foco del debate por su falta de eficacia ante el gol

Gual solo lleva dos goles en media liga, el que marcó en Albacete y el que le hizo en La Romareda al Mallorca. Por esta escasa rentabilidad extraída de los 18 partidos que ha jugado el catalán como punta zaragocista, con más de 1.200 minutos sobre el terreno de juego como referencia atacante del equipo, las dudas sobre la solvencia de este jugador cedido (sin opción de compra) por el Sevilla al final de agosto han ido creciendo inevitablemente con el paso de las semanas, de los meses. Y su rendimiento numérico progresivo no las ha disipado en positivo, sino que las ha apuntalado aún más con el paso de las semanas.

Gual terminó el partido ante el Málaga sentado en la hierba. Solo. Pensativo. Lloroso. Con semblante hundido. Él siempre es un jugador muy de gestos, de manifestaciones mímicas, de expresión permanente ante lo que acontece a su alrededor. El capitán, Zapater, lo vio y fue a levantarlo del suelo. Le dio ánimos inmediatos, lo acompañó al túnel de vestuarios.

Después, Víctor Fernández, en la sala de prensa, descubrió lo acontecido en la caseta en los 10 minutos posteriores a ese batacazo moral de Gual al término del choque contra el Málaga. "Estaba llorando en el vestuario. Es un chico que lo vive de verdad, con honestidad, y estaba derrumbado. Y le he dicho que hay que seguir, que es un hombre y que, como jugador, tiene que levantarse y continuar porque ya encontrará ese golpe de fortuna que en estos momentos no tiene", reconoció el entrenador aragonés al respecto.

Fernández intentó en todo momento echarle un cable en un día tan duro para Gual. Y, como sus antecesores, como todo el mundo que se mueve desde hace meses alrededor de la órbita del delantero catalán directa o indirectamente, el técnico zaragozano subrayó sus virtudes en lo referente al juego, pero no pudo esconder sus defectos ante el marco contrario, con el duelo ante el Málaga aún caliente. "Hace muchas cosas en el campo. Muchas. Y hace muchas cosas bien. Te facilita con sus movimientos los pases. Presiona a los centrales. Es honrado en el campo, es generoso en el esfuerzo. Pero... a los atacantes se les juzga y se les define por el gol", concluyó con contundencia Víctor antes de apostillar su análisis: "Hoy ha sido exagerado, porque ha tenido tres o cuatro goles... pero hace muchas cosas buenas para el equipo".

Apostilla que no sería la definitiva. Aún dejó esta otra: "Todos los partidos lo ponemos delante del portero. Pero nos penaliza que la pelota no entre. No tiene ninguna dosis de fortuna, independientemente de que en algunas ocasiones no tenga una buena decisión en el golpeo", diagnosticó Víctor Fernández sobre Marc Gual.

El paso de las horas ha puesto de manifiesto que Gual, en este ecuador de la liga, no es ya una pieza ordinaria en el día a día del Real Zaragoza. Su depresión, futbolística y anímica mostrada a la conclusión de este partido ante el Málaga, avisan de una trascendencia diferente a la tenida hasta hoy por las diferentes actuaciones del '20' zaragocista en las primeras 21 jornadas del torneo. Un asunto de hondo calado en el ámbito deportivo del club, dada la condición de cedido del jugador (por el Sevilla) y sus peculiaridades derivadas de ello.