Víctor Fernández: "Tenemos argumentos suficientes para salir de esta situación"

La falta de acierto en la pegada condenó al Zaragoza contra el Málaga. Si hubiera sido un partido a los puntos no hubiera habido dudas acerca del ganador: por volumen de juego, ocasiones (18 remates), dominio…, el equipo aragonés se impuso al rival, pero le faltó la salsa del juego, la efectividad, el gol, por eso, Víctor Fernández, tras el encuentro, se resignaba a las circunstancias: "Me queda la sensación de que hemos hecho muchas cosas para ganar, pero nos ha penalizado el juego en las dos áreas. Allí, ellos han sido superiores. Han tirado dos o tres veces a portería y han sido muy eficaces. Su portero ha sacado cinco o seis paradas en un mano a mano. No hemos estado acertados ni hemos sido eficaces, pero en el resto de facetas del juego hemos tenido verticalidad, oportunidades de gol y disparos a portería", describió el entrenador, quien destacó el compromiso y la ambición de sus futbolistas.