Víctor Fernández da estabilidad al once titular

El Zaragoza ha comenzado a funcionar en base a un bloque de futbolistas y a una idea de juego, y eso, después de media temporada de incertidumbre y desconcierto, es oro molido. Víctor Fernández no se saldrá de ese carril y apostará contra el Málaga por la línea continuista, tanto en plan de juego como en futbolistas del once titular. A lo sumo, cabe esperar mínimos retoques, quizá la entrada de Papunashvili en el frente ofensivo o quizá la renovación del lateral derecho con el regreso de Alberto Benito. Después de meses de cambios, idas y vueltas, el Zaragoza comienza a asentarse en una estabilidad, además, reforzada por victorias.

De forma inmediata y natural, el equipo a echado a andar: Víctor Fernández le ha entregado una partitura, pero sobre todo a elegido a las intérpretes más adecuados. El resultado son las dos victorias consecutivas que le han permitido al Zaragoza reconocerse y repuntar. Del triunfo del Extremadura al asalto de Gijón, el equipo varió lo mínimo. Cristian Álvarez recuperó su puesto en la portería, y la forzosa baja de Álvaro Vázquez se resolvió con la entrada de Eguaras, un relevo poco natural, pero que, con una nueva distribución de piezas, apenas representó transformaciones destacadas a nivel táctico: el Zaragoza se volvió a basar en la acumulación de hombres por dentro y entre las líneas de ataque, y contra el Sporting, Pombo y Guti, los teóricos extremos apenas ejercieron como tales, solo en labores defensivas.

Frente al Málaga, la intención de Víctor Fernández es mantener ese rumbo, con los mínimos cambios. Las anginas y el proceso febril que está arrastrando Guti esta semana puede apartarle del partido, aunque se espera que, siendo la cita en domingo, el canterano pueda estar, al menos, presente en la lista de convocados y participar en los últimos entrenamientos antes del encuentro. Si, por fuerza mayor, no está en condiciones médicas plenas, el principal candidato a relevarle en el once es Giorgi Papunashvili. Poco a poco, el georgiano va ganando poso físico y esta semana ha podido trabajar con normalidad, no como los días previos la partido contra el Sporting. Otra opción que maneja Víctor Fernández si Guti está bien, es meter al georgiano por otro de los centrocampistas: Eguaras y James Igbekeme son básicos para el técnico, por lo que Javi Ros podría jugarse su plaza con Papu y Guti. Dependerá, en todo caso, del matiz final que decida darle el tándem Fernández-Loreto al equipo.