Lalo: "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio"

A Lalo Arantegui se le preguntó este lunes por su sensación personal sobre el modo en el que ha quedado conformada la plantilla del Real Zaragoza de cara a la temporada 2018-19. Y el director deportivo de la SAD, en varias líneas argumentales, dio esta larga respuesta:

"Miedo no hay que tener a nadie. Vamos a competir contra cualquiera. Y también tengo claro que a esta plantilla no la cambio por ninguna de la categoría", comenzó argumentando.

"Nosotros vamos a competir, de eso no cabe duda. Hay que valorar cada punto. No pensemos que, por haber quedado terceros el año pasado, el Real Zaragoza va a ir por los campos a avasallar. En esta categoría no gana fácil nadie", prosiguió.