Confirmado: el Reus recibe al Zaragoza sin 7 titulares por imperativo de la LFP

Confirmadas las sospechas. El Reus Deportiu, rival del Real Zaragoza este sábado en su estadio, el Camp Nou Municipal, acometerá el partido ante los aragoneses con 7 jugadores de baja forzosa al carecer de licencia por imperativo de la Liga de Fútbol Profesional. El equipo catalán no podrá contar con buena parte de su once titular por problemas con el límite salarial, que lo tiene sobrepasado, un serio quebranto que su directiva no ha sido capaz de solucionar durante la semana, pues es algo que ya les afectó al partido del pasado fin de semana en Las Palmas, en donde iniciaron la nueva liga con derrota por 2-0 y un equipo de circunstancias.