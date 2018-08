El Reus aguarda al Zaragoza en cuadro, sin poder inscribir a 7 jugadores clave

Tiene pinta de que el Real Zaragoza va a encontrarse dentro de 48 horas a un rival en serios aprietos de índole deportiva. El Reus Deportiu, que recibirá a los aragoneses en su pequeño Camp Nou este sábado a las 19.00 en la 2ª jornada de la nueva liga 2018-19, continúa sin poder inscribir en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a 7 de sus jugadores, todos ellos claves en su plantilla del curso recién comenzado. Se trata del ariete Lekic, del goleador Linares (zaragozano fichado del Oviedo), el organizador Vitor Silva, el extremo Yoda, el centrocampista Tito, el defensa central Olmo y el lateral Moore (cedido por el Levante). Palabras mayores en una plantilla ajustada y modesta como la rojinegra.

Como ya le ocurrió a los catalanes en el partido del estreno liguero, el pasado fin de semana en Las Palmas (perdieron 2-0), todos ellos carecen de licencia para competir ya que la LFP considera que el Reus no cumple con el límite salarial que el ente organizador de la competición exige a todos los clubes con arreglo a diferentes baremos societarios. El presidente reusense, Xavier Llastarri, abrumado hace seis días por la comunicación interna que recibió de la LFP antes del partido en Canarias, adoptó una postura de silencio institucional al respecto, aunque dejó entrever de manera filtrada que, "al regreso de Las Palmas, en 72 horas" estaría todo solucionado. Ese plazo concluía este miércoles y, obviamente, nada ha cambiado. Llastarri habla de "problemas burocráticos", según recogen con estupefacción los medios de comunicación locales.

A primera hora de la tarde de este jueves, en Reus prima el pesimismo respecto de esta complicada situación que tiene a la afición local totalmente desconcertada. Dos de los jugadores afectados por esta no inscripción en la Liga, Linares y Moore, son nuevos fichajes. Por este flanco, se puede asumir razonablemente que la LFP no permita su incorporación al equipo hasta que sus dirigentes no pongan los números y la documentación en regla. Cuesta más entender cómo futbolistas que llevan años en Reus, casos de Lekic, Vitor Silva, Tito o el capitán Olmo, también estén fuera de juego (Yoda llegó cedido el año pasado del Getafe en enero y ha prorrogado su estancia en el club). La explicación a esto, sotto voce, es que sus casos responden a renovaciones de contrato tras la finalización del anterior el 30 de junio, circunstancia que requiere de una nueva reinscripción en la LFP que ahora está atascada mientras el club tarraconense no se ponga al día según la normativa.