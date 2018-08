La ilusión del zaragocismo sigue al alza

En dicho encuentro, asistieron a La Romareda alrededor de 22.000 aficionados, que desempeñaron una función fundamental: impulsaron al equipo en la previa a la llegada del autobús, animaron durante el encuentro para que el Zaragoza se fuera al descanso 2-0, y alentó en el tramo final para dar el último empujón a un Zarafoza que andaba sufriendo más de la cuenta por el gol encajado en el 85.

En el ambiente zaragocista existe una línea continuista respecto a la animación y el apoyo del último tramo de la campaña pasada, que se antojó fundamental para alcanzar la promoción de ascenso. De hecho, tras el comienzo del 2018, el Zaragoza ganó 10 de los 11 envites que disputó como local. Esa energía brotada de la grada se tradujo en números a tener en cuenta: 30 puntos agarrados de los 33 disputados en La Romareda.

La marea blanquilla, a Reus

El club aragonés ha sacado a la venta 170 entradas disponibles para el desplazamiento a Reus del sábado que viene, donde se disputará la segunda jornada del campeonato liguero a las 19.00. Las oficinas abrieron sus puertas a las 17.00, y en menos de una hora, ya estaban agotadas. Desde primera hora de la tarde se han formado filas para poder hacerse con un billete del encuentro a la ciudad catalana. Los aficionados pudieron han podido una localidad por abono, con un máximo de dos abonos por persona.

Ante esta gran demanda del ilusionado zaragocismo, el Real Zaragoza se ha visto obligado a solicitar un nuevo cupo de entradas para el partido entre reusenses y zaragozanos. La nueva cartera de entradas se se vendería en las mismas condiciones que la anterior. El martes y el miércoles, la venta de tickets está reservada a los abonados. Además, Reus es un desplazamiento apetecible y cómodo. Además, la ciudad tarraconense está muy cerca de la Costa Dorada, lugar vacacional por excelencia de Aragón y sus gentes.

Esto no es más que una nueva muestra de lo involucrada que está la afición al comienzo de la presente temporada. No solo en La Romareda, sino también fuera de ella. El zaragocismo está inmerso en una atmósfera de apoyo constante que se retroalimenta, que no tiene límites.