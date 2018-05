Pombo: "Si ganamos en Cádiz, ya estamos prácticamente en 'play off'"

Jorge Pombo, en su papel de portavoz del vestuario del Real Zaragoza este jueves, valoró el próximo partido del equipo aragonés en Cádiz de manera superlativa en caso de que los blanquillos logren sumar los 3 puntos en el estadio Carranza. "El partido del lunes es muy importante porque se trata de un rival directo. Si ganamos en Cádiz, ya prácticamente estamos en 'play off'", subrayó en mediapunta canterano con rotundidad.

No obstante, Pombo dejó en el aire también un mensaje con tintes menos exigentes y con una visión apriorística más conservadora antes de acudir a tierras gaditanas. "Es un partido importante, pero no nos tenemos que dar mal con eso. Las cosas se están haciendo bien y hay que ganar en casa sobre todo", sugiriendo que los puntos clave para que el Real Zaragoza pueda afianzar su plaza en la promoción de ascenso se dirimirán las dos semanas próximas, en sendos choques como locales en La Romareda, frente al Albacete y el Valladolid. En este sentido, Pombo apuntó que en esta cita en Cádiz del próximo lunes (21.00) el empate es un resultado que entra dentro de las previsiones del equipo. "En Cádiz tenemos que sacar un punto cómo mínimo, aunque nosotros estamos pensando en ganar", apostilló.

El Real Zaragoza afronta las últimas cuatro jornadas con el objetivo de mantener el actual puesto en la tabla, el 4º, que es el mejor que ha ostentado en lo que va de liga. Un lugar que podría otorgarle ciertas ventajas en la disputa de las eliminatorias de la promoción, quizá decisivas al final. Así lo admite Pombo, quien también rememoró el pasado reciente del equipo para ponderar en su medida justa lo que está aconteciendo en el último trimestre: "Quedar 4º es fundamental. Hay que acordarse que, en la primera vuelta, no estábamos luchando por los 'play off' sino que lo hacíamos por no estar abajo en la tabla. Creo que la segunda vuelta ha sido increíble y hay que estar orgulloso de ello. En la segunda vuelta lo estamos haciendo genial y eso es lo que más miedo da a los rivales", remató su análisis.