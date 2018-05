El gol 'fantasma' de Pombo que no subió al marcador, ¿entró o no entró?

Hubo un gol 'fantasma' este sábado en La Romareda, de esos que dan siempre mucho juego mediático y en los mentideros del lugar si se trata de un tanto decisivo. Por fortuna para todos -para el damnificado, el Real Zaragoza, y para los árbitros- esta vez la acción no tuvo repercusión en marcador definitivo del partido y, por ello, queda difuminada en un segundo plano dentro de la importancia de lo ocurrido: un triunfo grandioso para los aragoneses por 2-1 ante el 2º clasificado que lo aúpa a la 4ª posición.

Fue en la jugada que protagonizó Jorge Pombo en el minuto 86, cuando el punta del Real Zaragoza recibió un balón en el área del Sporting de Gijón, quebró a su marcador y remató con potencia a portería. La pelota superó por alto al portero Mariño, dio en la parte inferior del larguero y cayó a plomo sobre el suelo para botar... ¿dentro de la zona de gol o fuera? Ése es el dilema.

Pombo, Borja Iglesias, Raúl Guti, los tres jugadores del Zaragoza que pisaban las proximidades del marco asturiano, enseguida levantaron los brazos mirando al árbitro y al linier que seguía la banda del ataque zaragocista, reclamando la validez del tanto, que hubiera sido el 3-1 y hubiese significado que la agonía que vivía el equipo blanquillo ante el acoso abrumador de los gijoneses se hubiera disuelto por completo. Ais Reig, el colegiado valenciano que arbitró el duelo, no lo vio claro. Al asistente del lateral, como siempre sucede en estos casos, le resultó imposible apreciar con claridad el bote pues, por pura lógica, no es capaz nadie de llegar al banderín de córner para tener, en décimas de segundo, una panorámica adecuada que ayude a decidir si es gol o no lo es.