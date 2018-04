El Zaragoza coge vuelo

El Real Zaragoza, en estos momentos, en el punto decisivo de la temporada, tiene dos virtudes esenciales. Tiene un estilo, sabe cómo jugar y qué hacer. Natxo González le ha dado a sus jugadores un manual reconocible. Y, además, tiene cualidades colectivas para imponerlo y defenderlo. Es decir, el Zaragoza es competitivo. La victoria contra el Almería fue una buena pincelada de esto. Incluso la derrota de Vallecas. Gane o no, el Zaragoza lleva dos meses exhibiendo que puede hacerlo. En todos su partidos. Quizá contra el Sevilla Atlético fue el único día de este 2018 en el que el equipo aragonés careció de argumentos.

Esta madera de conjunto hecho y derecho en el momento más oportuno de la temporada es un activo poderoso en el asalto a la Primera División, cuando todo el curso condensa su sentido en apenas mes y medio. Con 58 puntos, el Zaragoza se ha vuelto a instalar en zona de promoción, emitiendo señales de que puede estar ahí mismo dentro de seis jornadas.

No da la sensación el Zaragoza de ser un equipo inestable e irregular. Tampoco de acusar un declive repentino. Al contrario, quizá aún no haya encontrado su techo, especialmente, porque hay varios de sus jugadores que marcan una evolución imparable si se observa su curva de nivel de la temporada. Lleva el Zaragoza nueve victorias en sus últimos once partidos. Su serie en la segunda vuelta presenta números imponentes, propios de ascenso directo.

Ha ganado once de sus 15 partidos, empatado uno y perdido tres. Solo el Sporting de Gijón le resiste la embestida. Esto ha conducido a la escuadra de Natxo González a la zona de promoción, sexto clasificado, aunque con la misma puntuación que el cuarto, el Cádiz, tras su empate de este domingo contra el Sporting de Gijón. Hay que subrayar que el Real Zaragoza finalizó la primera vuelta en el puesto 17º. Su escalada ha sido incontestable.

En su actual ciclo de cinco temporadas en Segunda División, desde su descenso en 2013, el equipo aragonés no había presentado sus números de ahora. Es el mejor Zaragoza en cinco años a falta de seis jornadas para el final. Con 58 puntos, ya ha superado la puntuación total de toda la pasada campaña, cerrada con 50 puntos. A estas alturas llevaba 46.

También suma más puntos ahora en 36 partidos que en los 42 de su primer curso en Segunda, con Paco Herrera y Víctor Muñoz, cuando finalizó con 53 puntos. En este punto de la temporada tenía 47. Al año siguiente, con el entrenador aragonés y Ranko Popovic, una temporada en la que se metió en el ‘play off’ y se rozó el ascenso en Las Palmas, el Zaragoza sumó 61 puntos para ser sexto. Le quedan tres puntos para alcanzar esa cota. Entonces, a seis jornadas del final, computaba 53 puntos, cinco menos que ahora, y era sexto.

Hasta ahora, su mejor año en Segunda en este ciclo, fue el curso 15-16, cuando el Zaragoza entró muy bien colocado a las seis jornadas finales, con Lluís Carreras en el banquillo. Era quinto, con 56 puntos (dos menos que hoy), pero tenía el ascenso directo a solo tres puntos. Luego llegaría el episodio arbitral de López Amaya en Soria tras ponerse el Zaragoza 0-2, la derrota en casa contra el Nástic y el empate en Huesca…. Allí perdió el ascenso directo.

El tren del ‘play off’ lo tuvo en su mano y solo se le escapó tras el bochorno de Palamós contra el descendido Llagostera. Acabó el año con 64 puntos y fuera del objetivo final. Con el vuelo que ha cogido ahora el equipo, con su proyección, ese techo puede quedarse bajo. El Real Zaragoza, maduro, cada vez más adulto, está en el buen camino para conseguirlo.