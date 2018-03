El Real Zaragoza conquista Soria y se sube al tren de la promoción de ascenso por derecho

Intenso, primero, y tenso después, resultó el primer tiempo, envuelto en un ambiente de partido de máxima rivalidad en los graderíos. Hubo diferentes fases bien diferenciadas en un choque igualado y muy táctico. Los 10 minutos iniciales fueron de tanteo, de escaso juego en las áreas, hasta que el Real Zaragoza rompió a su favor esa situación. La participación de Eguaras, Zapater y Guti en el movimiento del balón en la medular hizo que los aragoneses comenzaran una fase de claro dominio, en la que se comenzó a mascar el gol blanquillo. El central local Carlos Gutierrez estuvo en un tris de marcar en su propia puerta tras un centro de Benito, para abrir boca. Eguaras, poco después, solo en el área tras un córner, remató con intención pero detuvo bien Munir. Y, seguidamente, Borja Iglesias cabeceó un centro de Pombo, solo en el área pero sin dirección, a las manos del portero marroquí de los numantinos.

De esa clara iniciativa zaragocista nació el 0-1 en el minuto 16. Perone lanzó un pase largo vertical a ras de suelo que Buff, a su modo, volvió a filtrar hacia la espalda de los centrales. Ahí, bordeando el fuera de juego, Pombo recogió el balón y se plantó en el área mano a mano para batir al guardameta rojillo de un fuerte chut. La fiesta estalló en la zona aragonesa del graderío de Los Pajaritos, pero el jarro de agua fría llegó en tan solo 4 minutos. Un saque de esquina mal defendido por toda la zaga acabó en pies del veterano Manu del Moral en el área pequeña, sinónimo de gol. Así fue y el Numancia, sin haber hecho prácticamente nada hasta entonces, se encontró con la igualada y el partido volvía a comenzar.

En ese punto nació otro tramo del encuentro, pues el 1-1 hizo daño al Zaragoza, que dejó de atacar con el énfasis previo. Los locales se envalentonaron y Pere Milla rozó el tanto en el minuto 26 con un disparo raso que se marchó fuera por un metro desde el borde del área. La réplica la dio Borja Iglesias en el 31, cabeceando a placer un centro de Lasure, pero enviando el balón fuera por poco. Una clara ocasión malograda para haber puesto de nuevo en ventaja.

Y cuando el primer tiempo ya agonizaba, surgieron unos minutos nerviosos de duras entradas y golpes feos. Benito cayó lesionado al sufrir un golpe en la cabeza que lo dejó conmocionado, con momentos de preocupación sobre el césped. El lateral fue trasladado al hospital mientras Delmás ocupaba su sitio. Al poco, fue Pere Milla el que se quejó de otro golpe de Perone en la banda, que los árbitros no señalaron ante las protestas castellanas. Y, finalmente, en el tiempo de aumento, Buff fue objeto de un claro penalti en una penetración hasta el palo de Munir. Saúl le empujó por detrás tan claramente como que lo lesionó. Cordero Vega no creyó conveniente señalar la pena máxima, que pareció nítida. El suizo ya no podría salir en la segunda mitad, pues se retiró cojeando ostensiblemente apoyado en el médico y el masajista del Zaragoza.

El segundo tiempo empezó, pues, con dos cambios ya consumados en las filas blanquillas, pues Febas ocupó la plaza de Buff. Y, como al principio del choque, los primeros lances fueron sosos, sin sustancia por ambas partes. Con miedo a salir del espacio del 1-1, que para ambos equipos significaba puntuar. Demasiado respeto y poco riesgo en las acciones con la pelota de unos y otros. El Numancia, eso sí, salió más sintonizado con el partido y, a base de córners, metió atrás a los de Natxo. Así llegó la primera gran ocasión de gol, al recoger Dani Calvo un balón suelto en el área y rematar colocado, pero cuando la pelota iba dentro, Lasure salvó de cabeza bajo palos. Era el minuto 56.

Ese susto hizo espabilar a los zaragocistas, que tres minutos más tarde desaprovecharon la ocasión más nítida de la tarde. Un centro precioso de Lasure, excelente en su banda, lo cabeceó Borja Iglesias a placer, solo, en carrera, pero fuera por un metro cuando todo el estadio cantaba el tanto. Era el tercer cabezazo marrado por Iglesias con todo a favor. Jagoba Arrasate, el técnico del Numancia, metió un doble cambio (Escassi y Nacho) en busca de aire fresco para la última media hora. Un golpe de efecto para que el Zaragoza no se viniera arriba, como empezaba a hacerlo por el buen hacer de Zapater, Eguaras y Febas en las contras.

El recién salido Nacho apuró a Cristian Álvarez en el minuto 69 con un chut duro desde 20 metros, pero el argentino respondió con un buen rechazo abajo para evitar el mal mayor. Y la respuesta la dio dos minutos después Lasure, con un centro raso al área pequeña, tras combinación con Febas, que Borja Iglesias no empujó dentro por milímetros. No era la tarde del gallego, era evidente. El duelo era un ir y venir de lado a lado y la balanza podía decantarse hacia cualquiera. De nuevo Nacho, en el 75, tuvo en sus botas el gol para los castellanos. Se quedó solo en el área, quebró en su salida a Cristian Álvarez y, escorado en exceso, su remate final dio en el palo por fuera y el gol se fue al limbo.

En el minuto 78, el Real Zaragoza se encontró con la lámpara mágica en la bota derecha de su capitán, el eterno Zapater. El ejeano filtró un pase genial al área para dejar solo a Pombo ante Munir, al que superó por alto con fuerza. Era el 1-2 ansiado y, a falta de 12 para el final, quizá el tanto de oro de la tarde soriana. Pudo y debió sentenciar el choque, en pleno desconcierto numantino, Borja Iglesias. En una contra rápida, Pombo le brindó un mano a mano de catón ante Munir, pero el ‘9’ blanquillo estrelló la pelota en el cuerpo del portero cuando el 1-3 estaba casi escriturado en el minuto 82. Tocaba sufrir. Natxo introdujo el cambio final de los últimos tres partidos y puso en juego a Mikel González para robustecer la zaga en el acoso último de los numantinos. Y bien que lo hizo el de Mondragón en varios balones colgados a la desesperada al área de Álvarez.

No tuvo opción el Numancia de reparar el marcador y el Real Zaragoza celebró su enorme triunfo por todo lo alto con su gente, eufórica en las tribunas de Los Pajaritos. Cuatro triunfos consecutivos, una segunda vuelta de campeón, ponen al equipo aragonés en las puertas de los puestos de promoción de ascenso. Un sueño hace un mes, una quimera hace 20 días. Ahora, una realidad lograda como se consiguen las cosas en el fútbol: ganando partidos y sumando puntos sin cesar. Sigue el viento de cola en el zaragocismo y el presente y el futuro próximo se presentan harto positivos y llenos de ilusiones renovadas a más no poder.

Ficha Técnica

CD Numancia: Munir; Medina, Carlos Gutiérrez, Dani Calvo, Saúl (Higinio, 82); Larrea (Escassi, 62), Íñigo Pérez; Pere Milla, Guillermo (Nacho, 62), Marc Mateu; y Manu del Moral.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Benito (Delmás, 39), Grippo, Verdasca, Lasure; Eguaras, Zapater, Raúl Guti, Buff (Febas, 46); Pombo (Mikel González, 84) y Borja Iglesias.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a Grippo (26), Perone (50), Pombo (84), Manu del Moral (86) y Medina (90).

Goles: 0-1, min. 16: Pombo. 1-1, min. 20: Manu del Moral. 1-2, min. 78: Pombo.

Incidencias: Tarde nublada en Soria, con lluvia intermitente desde la mañana y durante el partido, y una temperatura fría de 6 grados. En las gradas de Los Pajaritos, excelente entrada, 6.600 espectadores sobre su aforo de 9.000 butacas, de ellos más de 2.000 seguidores blanquillos. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Quini.