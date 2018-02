Jaime, fuego amigo del Lugo contra el Real Zaragoza en La Romareda

El Real Zaragoza prepara ya el siguiente partido de liga, el domingo próximo en La Romareda frente al CD Lugo (20.30). Y, entre las decenas de detalles que Natxo González deberá tener en cuenta, aparece uno que, pocos días atrás, no hubiera existido y que, sin embargo, ahora mismo, supone una sensible y curiosa llamada de atención para los zaragocistas: el principal peligro ofensivo de los gallegos, tras los retoques de su plantilla en el mercado invernal, es Jaime Romero... exfutbolista del Real Zaragoza en su mejor año en el lustro que ya cumple en Segunda División, cuando el equipo jugó la promoción de ascenso a Primera que perdió a falta de 7 minutos en Las Palmas, y en la siguiente, la que concluyó con la catástrofe de Palamós cuando lo suyo hubiera sido repetir 'play off'.