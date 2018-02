Grippo tiene una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla dañada

Las pruebas radiológicas han advertido de que Simone Grippo sufre una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, la que resultó dañada durante el partido del Real Zaragoza ante el Córdoba la semana pasada en La Romareda.

No es una lesión seria, pero sí dolorosa. Ese dolor que, a lo largo de los días previos al desplazamiento a Alcorcón del sábado último, no le desapareció al zaguero helvético que, tras trabajar aparte lunes, martes y miércoles, forzó su entrada en el grupo el jueves en busca de viajar a Madrid, con resultado negativo. El viernes tuvo que ser descartado por Natxo González porque le era imposible correr y golpear el balón con normalidad.

La curación de una distensión tendinosa no tiene una pauta temporal sencilla de pronosticar. Dependerá de la evolución diaria del paciente, del futbolista Simone Grippo y de su capacidad de fortalecimiento mediante la rehabilitación específica. Eso sí, hasta que la articulación no dé muestras de estar al cien por cien, no se forzará su reaparición. Pura precaución para evitar males mayores.