El día de Bruno Perone

El Real Zaragoza se encontraba anoche, al cierre de esta edición, a la espera de que Jesús Valentín cerrara la documentación y el papeleo de su incorporación al Córdoba para anunciar la salida del central canario y culminar la contratación de Bruno Perone, con quien tiene un acuerdo total para las dos próximas temporadas y media y quien ya se encuentra en la capital aragonesa.

Bruno Perone está también a la espera de que Valentín firme con el Córdoba -en cuyas oficinas se viven horas frenéticas con salidas y entradas como la de ayer de José Antonio Reyes- para que el Nástic autorice su desvinculación y pueda sumarse al proyecto del Real Zaragoza. La intención es presentarle hoy en La Romareda.

Bruno Perone pasó en la mañana de ayer el reconocimiento médico con el club aragonés, pese a que aún no ha resuelto la rescisión del contrato que le une al Nástic hasta el 30 de junio. El club tarraconense le ha comunicado al Real Zaragoza y al jugador que no va a presentar obstáculo para que la operación pueda confirmarse. Pero este fichaje no puede concretarse hasta que se haga oficial la marcha de Valentín al Córdoba, quien se irá tras rescindir contrato en el Zaragoza y no cedido como se apuntaba al principio de las negociaciones.