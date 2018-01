Busto de bronce para Álvarez

Si Cristian Álvarez no hubiese tenido la inspiración ni el acierto de detener aquel penalti de Gijón, hace mes y medio, cuando el partido de El Molinón ya estaba en el tiempo de aumento, el Real Zaragoza no hubiese sujetado el triunfo por 0-1 en Asturias. Y si anoche, el portero argentino no hubiera repetido episodio ante el Córdoba cuando el agónico duelo frente a los andaluces estaba ya en los últimos 12 minutos de juego, es muy probable que también se hubiese evaporado el triunfo mínimo por 1-0 de los zaragocistas frente al conjunto califal.